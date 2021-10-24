ليبيا.. تسجيل 745 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 745 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1730 شخصا، وتسجيل 24 وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، ، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 379 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 10 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 353 ألفًا و626 شخصًا، بينهم 60 ألفًا و450 حالة نشطة، ووفاة 5006 أشخاص.