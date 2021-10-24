شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية صادمة.. أكثر من 20 مليونا إصابات كورونا في شرق أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

كشفت إحصائية حديثة أن إصابات كورونا في شرق أوروبا ستتجاوز أكثر من 20 مليون حالة إصابة.

وكانت وكالة رويترز قد أعدت إحصائية اليوم الأحد ، ذكرت فيها أن المنطقة تشهد أسوأ تفش للفيروس منذ بدء الجائحة وتأخيرا في عمليات التطعيم.

وقد شهدت أوروبا زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا تقدر بـ7 في المئة الأسبوع الماضي، بحسب أعلنته وزارة الصحة العالمية.

كما حذّرت من التوزيع غير المتساوي للقاحات، والذي يفرض تهديدا على القارة.