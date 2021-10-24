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إحصاء: إصابات فيروس كورونا في شرق أوروبا ستتجاوز الـ20 مليونا

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محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

أظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في شرق أوروبا ستتجاوز قريبا 20 مليونا.

 

وقالت إن المنطقة تشهد أسوأ تفش للفيروس منذ بدء الجائحة وتأخيرا في عمليات التطعيم.

 

وكانت وزارة الصحة العالمية قد أعلنت أن أوروبا شهدت زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا تقدر بـ7 في المئة الأسبوع الماضي. وحذرت من أن التوزيع غير المتساوي للقاحات يفرض تهديدا على القارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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