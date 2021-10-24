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الصين تحصن 75% من سكانها ضد كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

قال مي فينج، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الأحد، إن بلاده طعمت حوالي 75.6% من سكانها بلقاحات كورونا حتى 23 أكتوبر.

 

وأضاف في إفادة صحفية أن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة.

 

وتظهر البيانات الرسمية أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت.

 

وبدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم ستة أشهر على الأقل بجرعة منشطة على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.

 

واحتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وُتعد الحالات المتفرقة التي تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة في دول أخرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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