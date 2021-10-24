الارشيف / صحة ورشاقة

مرض ينتقل للإنسان من "حشرة القراد".. تعرف عليه

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مرض ينتقل للإنسان من "حشرة القراد".. تعرف عليه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

كشفت دراسة حديثة عن مرض ينتقل إلى الإنسان عبر لدغة حشرة القراد.

 

ونشرت مجلة "سان جوزيف سبوت لايت"، إحصائية عن ارتفاع معدل الإصابة بمرض "لايم" في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، التي تنتشر فيها هذه الحشرة إلى نصف مليون شخص سنويا.

 

وقالت إن القراد عبارة عن عنكبوتيات تلتصق بالبشر والحيوانات لتتغذى على الدم، وعندما تتغذى على حيوان مصاب بالعدوى فإنها تنقله إلى الإنسان أو الحيوان التالي الذي يعضه.

 

وعن أعراض مرض "لايم"، كشفت عن أنها تبدأ بحمى شديدة ثم آلام في العضلات واضطرابات النوم، وظهور طفح جلدي وتورّم في المنطقة الّتي تغذّت منها القراد على دم المصاب، بينما يعاني البعض الآخر من ظهور تدريجي للأعراض نفسها وينحدرون إلى اعتلال الصحة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا