مواصفات هوندا Civic الجديدة.. تعرف عليها

محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

أعلنت شركة هوندا عن إطلاق سيارتها Civic Si الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات الصالون والمعتمدة على محرك بقوة 200 حصان.



وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة يزأر بداخلها محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 200 حصان/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة يدوي سداسي التعشيقات وقفل تفاضلي على المحور الأمامي.

وتشتمل باقة التجهيزات القياسية للسيارة على عجلات قياس 18 بوصة مصنوعة من معدن خفيف ومطلية باللون الأسود المطفأ.

كما تم ضبط نوابض مجموعة التعليق لتناسب الشخصية الرياضية للسيارة.

وتمتاز السيارة الجديدة من خلال تصميم مغاير على كل من المئزر الأمامي والمشتت الأمامي والمئزر الخلفي، الذي يجمع فتحات مجموعة العادم، وشفة اسبويلر على الغطاء الخلفي تظهر باللون الأسود.

وتزدان المقصورة الداخلية بالمقاعد الرياضية المدمج بها مساند الرأس والدواسات الرياضية، مع الاعتماد على خيوط حياكة باللون الأحمر على العديد من المكونات.