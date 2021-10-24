شكرا لقرائتكم خبر عن 14 طريقة هتساعك على علاج السعال.. أبرزها تناول الكركم والنعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعال يعد من الأمور المزعجة عند الإصابة به، وبمجرد تشخيص سببه واستبعاد أي حالات طبية أساسية خطيرة تحتاج إلى العلاج، غالبًا ما يمكن علاج أعراضه بالعلاجات المنزلية، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي المنشور عبر موقع "medicinenet".

يقدم التقرير بعض النصائح المهمة للتخلص من السعال، ومنها:

-حافظ علي ترطيب الجسم، عن طريق شرب الكثير من الماء لتخفيف المخاط.

-استنشق البخار، ويتم هذا الأمر عن طريق الاستحمام بالماء الساخن أو اغلي الماء واسكبه في وعاء، ووجه الوعاء عند الوجه و ضع منشفة على مؤخرة رأسك لتشكيل خيمة واستنشق، ولكن في حالة عدم شعورك بالارتياح توقف علي الفور.

-تعمل قطرات أو مستحلبات السعال على تهدئة التهاب الحلق.

-غرغرة المياه المالحة تزيل المخاط من الحلق.

-استخدم وسادة إضافية لرفع رأسك في الليل.

-لا تدخن وتجنب التدخين السلبي .

-تجنب استنشاق المهيجات للصدر مثل الغبار أو العطور أو الملوثات.

-استخدم العسل في جميع المشروبات التي تقوم بتناولها.

-تناول شاي الزنجبيل.

-تناول مخلي النعناع فهو يساعد على تليين المخاط في الرئتين .

-يعمل بذور عرق السوس كطارد للبلغم، ولذا تناولها باستمرار.

-خل التفاح المخفف أو الممزوج بالعسل يساعد على التخلص من المخاط.

-يساعد الكركم في علاج مشكلة السعال، ولذا يمكنك تناول كوب من الحليب المضاف إليه ملعقة من الكركم.

-يخفف حساء الدجاج من أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي .