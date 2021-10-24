شكرا لقرائتكم خبر عن من السيطرة على الإجهاد إلى نوم أفضل.. تعرف على فوائد العلاج بالزيوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب العلاج بالروائح" الزيوت العطرية" الكثير من الجاذبية لقدراته على تحسين الصحة والمزاج والوظائف المعرفية، والمساعدة فى التخلص من التوتر والتعب والقلق لدى العديد من الأشخاص، فهى طريقة علاجية لتهدئة الحواس وتقليل أعراض من المشاكل الصحية مثل التهاب المفاصل والصداع النصفى ، فهى طريقة طبيعية وآمنة وبسيطة، ويمكن أن تساعدك على تحسين الحياة الصحية، بحسب ما ذكره موقع "doctor-ndtv".

الفوائد العديدة للعلاج بالروائح في تحسين نوعية الحياة اليومية 1. يهدئ التوتر اليومي

العلاج بالروائح مفيد في تقليل استمرار الضغوطات اليومية مثل التوتر والقلق وحتى يقلل من الاكتئاب، وجدت دراسة واحدة من جامعة مونتانا أن العلاج بالروائح فعال في تقليل التوتر وحتى زيادة مستويات الطاقة لدى بعض المرضى.

2. يساعد في علاج الصداع النصفي

أثبت عدد من الدراسات أيضًا أن العلاج بالروائح يحد بشكل فعال من الصداع النصفي الذي يمكن أن يشكل تهديدًا كبيرًا ، فهناك 10 أنواع من الزيوت العطرية النباتية التي يمكن أن تخفف أعراض الصداع النصفي عن طريق تثبيط الالتهاب العصبي وفرط التألم وتوازن الأوعية الدموية.

3. يخفف من آلام الجسم والمفاصل

استخدام آخر شائع وفعال للغاية للعلاج بالروائح هو تجديد شباب الجسم عن طريق التدليك والعلاجات الموضعية لتخفيف آلام المفاصل والتهاب الأطراف والتورمات، يساعد التطبيق الموضعي للزيوت الأساسية في تحسين الدورة الدموية والتصريف اللمفاوي للجسم.

4. يحسن نوعية النوم

يعد جدول النوم المنتظم والمتسق مهمًا جدًا لكي يعمل الجسم في أفضل حالاته، تؤدي ظروف مثل الأرق والقلق إلى صعوبة الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل، خلص بحث في مجلة العلاجات التكميلية في الطب إلى أن "العلاج بالروائح يحسن نوعية النوم ويقلل من التوتر والألم والقلق والاكتئاب والتعب لدى البالغين وكبار السن".

5. يقوي الجلد والشعر

يمكن أيضًا استخدام العلاج بالروائح للعناية بالبشرة والشعر عند وضعها على الجلد ، يتم امتصاص الزيوت الأساسية في مجرى الدم وتهدئة الأمراض الجلدية المختلفة، حتى من الناحية الجمالية ، فهو يساعد في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتشقق الشفاه ويخفف لدغات الحشرات والالتهابات الأخرى.

6. سهل التنفيذ

يعد العلاج بالروائح عمومًا سهل الاستخدام والتنفيذ بالتركيبات والمنتجات الصحيحة. لكن لاحظ أنك قد ترغب في استشارة معالج عطري محترف قبل اختيار نوع الزيوت والعلاجات لإحداث تأثيرات دقيقة.