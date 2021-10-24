شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى جرثومة المعدة وتأثيرها على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرثومة المعدة من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون وتسبب ألم شديد فى المعدة مع التهاب ، وفى الغالب تكون نتيجة تناول الأطعمة الغير صحية والتى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن علامات الاصابة بجرثومة المعدة هى:

-صداع أو ألم حارق في معدتك ألم في البطن يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغة

-الغثيان.

-فقدان الشهية.

-التجشؤ المتكرر.

-الانتفاخ.

-فقدان الوزن غير المقصود.

-ألم حاد أو دائم في البطن.

-صعوبة في البلع.

-قيء دموي أو أسود أو يشبه القهوة المطحونة.

عوامل الخطر

عدوى بكتيريا المَلوية البَوابية غالبًا في مرحلة الطفولة: وترتبط عوامل خطر الإصابة ببكتيريا المَلوية البَوابية بظروف المعيشة في طفولتك، مثل:

العيش في أماكن مزدحمة: تزداد لديك مخاطر الإصابة ببكتيريا المَلوية البَوابية إذا كنت تعيش في منزل به العديد من الأشخاص الآخرين.

العيش بدون مصدر موثوق للمياه النظيفة: يساعد الحصول على إمداد موثوق به من المياه الجارية النظيفة على تقليل مخاطر الإصابة ببكتيريا المَلوية البَوابية.

العيش في دولة نامية: الأشخاص الذين يعيشون في الدول النامية، حيث قد تكون الظروف المعيشية المزدحمة وغير الصحية أكثر شيوعًا، تزداد لديهم مخاطر الإصابة ببكتيريا المَلوية البَوابية.

العيش مع شخص مصاب بعدوى بكتيريا المَلوية البَوابية: إذا كان هناك شخص تعيش معه مصاب بعدوى بكتيريا المَلوية البَوابية، فمن المرجح أن تكون أنت مصابًا أيضًا بهذه العدوى.

ينصح مرضى الجرثومة الحلزونية بتناول الأدوية التى يصفها الطبيب فى مواعيدها المضبوطة حيث تؤثر جرثومة المعدة على الصحة بشكل كبير حيث تسبب:

قرحة المعدة: يمكن أن تلحق بكتيريا المَلوية البوابية الضرر بالبطانة الواقية للمعدة والأمعاء الدقيقة، ويمكن أن يسمح ذلك لحمض المعدة بتكوين قرحة مفتوحة ، فحوالي 10% من المصابين بجرثومة المعدة يصابون بالقرحة.

-سرطان المعدة: تعد عدوى جرثومة المعدة أحد عوامل الخطر القوية للإصابة بأنواع معينة من سرطان المعدة.