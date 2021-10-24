شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين حساسية الشتاء ونزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تبدو أعراض الحساسية من البرد والشتاء متشابهة جدًا ، مما يجعل من الصعب التمييز بين أحدهما والآخر، فمن الممكن أن تصاب بالحساسية في أي عمر أو حتى أن تصاب بالحساسية من نفس المواد في نفس المنزل بعد سنوات من عدم حدوث رد فعل.

وحسب ما ذكره موقع helthy فإن حقيقة أن الشخص لم يكن يعاني من الحساسية في السابق لا يعني بالضرورة أن أعراضه ناتجة عن نزلة برد.

عادة ما تكون الأعراض التي تستمر لأكثر من بضعة أسابيع نتيجة للحساسية، والأعراض التي تظهر فجأة بعد أسابيع أو شهور في نفس المنزل قد تكون ناتجة عن نزلة برد خاصة إذا لم يكن لدى الشخص تاريخ من الحساسية.

وهناك بعض الأعراض التي يمكن أن تساعد في التمييز بين الحساسية ونزلات البرد:

يمكن أن تسبب نزلات البرد الحمى ، لكن المواد المسببة للحساسية المحمولة جواً لن تغير درجة حرارة جسم الشخص .

قد يسبب الزكام أوجاعًا وآلامًا ، بينما لا تسبب الحساسية ذلك عادة.

التهاب الحلق شائع مع نزلات البرد، ولكنه يحدث بشكل أقل مع الحساسية.

قد يشعر الشخص المصاب بالبرد بضغط على الصدر، على النقيض من ذلك ، فإن الأشخاص المصابين بالربو والذين يعانون من الحساسية هم فقط من يبلغون عن ألم في الصدر.

يعتبر السعال أكثر شيوعًا مع نزلات البرد ، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث أيضًا مع الحساسية.

نزلات البرد تختفي من تلقاء نفسها، قد تتعافى الحساسية من تلقاء نفسها فقط عندما يتغير الطقس ، ويقضي الشخص وقتًا أطول في الخارج.

عادة لا تسبب نزلات البرد طفح جلدي أو حكة في العينين ، بينما تسبب الحساسية في كثير من الأحيان.