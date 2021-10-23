شكرا لقرائتكم خبر عن شرب الماء أثناء الوقوف ليس مفيدًا لصحتك.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب الماء له فوائد صحية عديدة منها ترطيب الجسم وضمان عمل أجهزة الجسم بشكل صحيح، ويجب أن تعرف الطريقة الصحيحة لشرب الماء من أجل صحة أفضل، حيث أن عادات شرب الماء تؤثر أيضاً على صحتك، ويعتقد البعض أن شرب الماء أثناء الوقوف أو الجلوس لن يحدث فرقاً، لكن أثبت العلم أن شرب الماء أثناء الوقوف له أضراراً صحياً، نتعرف فى السطور التالية على الأسباب التي تجعل شرب الماء أثناء الوقوف ليس مفيداً لصحتك.

ووفقاً لموقع HealthShots قال الدكتور فيبول روستجي، الطبيب العام فى أحد مستشفيات الهند أنه لا ينصح بشرب الماء أثناء الوقوف لأنه يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.

عندما تقف، يكون جسمك وأنسجتك في حالة توتر ويؤدي هذا إلى تدفق الماء بسرعة عبر جسمك، مما يتسبب في حدوث خلل في توازن السوائل الحالي.

الآثار الجانبية لشرب الماء أثناء الوقوف1. عسر الهضم

قد يؤدي شرب الماء أثناء الوقوف إلى إحداث فوضى في الجهاز الهضمي ذلك لأنك عندما تقف وتشرب الماء، فإنها تمر بقوة وسرعة كبيرة عبر قناة الطعام وتسقط على أسفل المعدة مباشرة، وهو أمر ضار، حيث تتوتر الأعصاب عندما يشرب الإنسان الماء بسرعة أثناء الوقوف، مما يخل بتوازن السوائل، مما يؤدي إلى زيادة السموم وعسر الهضم.

2. التهاب المفاصل

تكون الأعصاب في حالة توتر عندما تشرب الماء بسرعة في وضع الوقوف، مما يخل بتوازن السوائل، مما يؤدي إلى زيادة السموم وعسر الهضم في الجسم. في الواقع، تتراكم أيضًا السوائل في المفاصل، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل، شرب الماء أثناء الوقوف يمكن أن يؤدي إلى تراكم السوائل في المفاصل، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل التهاب المفاصل، وتلفها.

3. خطر على رئتيك

عندما تشرب الماء وأنت واقف، فإن العناصر الغذائية والفيتامينات المطلوبة لا تصل إلى الكبد والجهاز الهضمي، فعندما تقف وتشرب الماء، فإنه ينتقل عبر النظام بسرعة كبيرة وهذا يعرض رئتيك وقلبك للخطر لأن مستوى الأكسجين يتعرض للاضطراب بهذه الطريقة.

4. مشاكل في الكلى

لقد وجد العلماء أن كليتنا ترشح وتصفى السموم بشكل أفضل أثناء الجلوس، لكن أثناء الوقوف وشرب الماء، يميل السائل إلى المرور دون أي ترشيح إلى أسفل المعدة تحت ضغط مرتفع وهذا يتسبب في استقرار شوائب الماء في المثانة، وإلحاق الضرر بوظائف الكلى وهذا يمكن أن يسبب حتى اضطرابات المسالك البولية.

والطريقة الصحيحة لشرب الماء هي الجلوس على كرسي وإبقاء الظهر منتصبًا أثناء شرب الماء بهذه الطريقة، تصل العناصر الغذائية إلى الدماغ وتحسن نشاط الدماغ ليس هذا فقط، بل سيتحسن الهضم لديك ولن تشعر بالانتفاخ.