شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الأرز.. 7 فوائد من تناوله أبرزها تحسين صحة الجلد والشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التخلى عن الأرز أو تقليل استهلاكه من أول الأشياء التى قررنا القيام بها أثناء رحلة إنقاص الوزن من أجل المساعدة فى التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وهذا الأمر يعتبر شائعًا بين الناس، ولكن هل الأرز هو بالفعل الجانى والسبب وراء اكتساب الوزن، وهل هو حقا ضار بصحتك؟ وهو ما يوضحه تقرير موقع "Onlymyhealth".

ولكن لخبراء التغذية رأى آخر بشأن الأرز، حيث يرون أن لتنأول الأرز العديد من ألفوائد الصحية بشرط تنأوله باعتدال، على النحو التإلى:

البروبيوتيك

وهى البكتيريا النافعة التى توجد بشكل طبيعى فى أماكن معينة بجسم الإنسان أهمها الأمعاء، ويعتبر الأرز من البرويبوتيك، التى لا تمنحك فقط شعورًا بالشبع والامتلاء، ولكنه أيضًا يعمل على تنوع النظام البيئى للميكروبات فى الأمعاء.

يساعد الأرز على استقرار مستويات السكر فى الدم

يؤدى تنأول الأرز مع إضافات مثل البقوليات والسمن واللحوم إلى تحقيق استقرار لمستويات السكر فى الدم.

سهل الهضم

الأرز سهل الهضم وخفيف على المعدة، كما أن تنأول الأرز يساعدك على النوم بشكل أفضل، مما يؤدى إلى تحقيق توازن هرمونى أفضل، وهو ما يحتاجه كل الأشخاص من كبار السن وحتى الشباب.

جيد للبشرة

الأرز ليس جيدًا فى الواقع ولكنه رائع لصحة البشرة، يمكن أن يساعدك تنأول الأرز على التخلص من المسام المتضخمة التى تأتى بسبب المستويات العالية من البرولاكتين.

الأرز مفيد لصحة الشعر

يحسن الأرز نمو الشعر، كما يمكن أن يساعد فى الحفاظ على صحة الشعر من الأضرار الناتجة عن قصور الغدة الدرقية.