شكرا لقرائتكم خبر عن سعود الطبية: 5 نصائح لتجنب المخاطر الصحية لـ«الألعاب الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من بعض الأعراض الصحية أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية. ونصحت سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” بما يلي: – وضع شاشة الكمبيوتر على مستوى العين. – استخدام كرسي سهل الضبط. – ضبط ارتفاع لوحة المفاتيح لأجل استراحة المرفقين والكتفين. – إراحة القدمين على الأرض. – دقيقتين من الراحة بعد 30 دقيقة من اللعب وعلم تمارين الاستطالة.

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