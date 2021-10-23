شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مفيدة لـ«صحة القلب».. وأخرى يفضل عدم الإفراط بتناولها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة بعض الأطعمة على صحة القلب. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن الغذاء الذي يُحبّه القلب يشمل مايلي: ١.كثير الخضروات والفواكه. ٢.قليل الملح. ٣.قليل السكريات والنشويات. ونصح الدكتور خالد النمر بتقليل تناول الرز، التمر، الدونات، العسل، الفطائر، إضافة السكر على الشاي خاصة فيمن يعانون زيادة الوزن والسكري.

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