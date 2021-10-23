شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من الكرش.. 6 مشروبات صحية يمكن تحضيرها فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دهون البطن ليست مجرد طبقة إضافية من الدهون حول بطنك ولكنها دهون حشوية تتواجد في أعماق البطن وتحيط بالأعضاء الداخلية مثل المعدة والبنكرياس والأمعاء ، وجود دهون زائدة حول بطنك ليس بالأمر الجيد فهى دعوة لبعض الأمراض والحالات الطبية التي تهدد الحياة، تشمل بعض الأمراض الشائعة ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري ومشاكل الجهاز الهضمي وغيرها الكثير، ترجع دهون البطن إلى بعض العوامل الشائعة مثل نمط الحياة الخامل وعادات الأكل غير الصحية وتناول السعرات الحرارية ومع ذلك ، يمكن أن يساعد أسلوب الحياة النشط والنظام الغذائي الصحي بشكل فعال في إذابة دهون البطن أيضًا ، هناك بعض المشروبات البسيطة التي يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وإذابة دهون البطن بسرعة، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

المشروبات البسيطة المصنوعة منزليًا لإذابة دهون البطن:

1. الماء

الماء تحتل المرتبة الأولى في القائمة لأنه من المهم جدًا الحصول على بطن مسطح، يمكن أن يساعدك الماء العادي في الحفاظ على الشعور بالشبع كما أنه يطرد السموم ويحافظ على شهيتك تحت السيطرة، علاوة على ذلك ، فهو أفضل وأرخص حارق لدهون البطن يمكن للمرء الحصول عليه.

2. الخيار والزنجبيل

يستخدم الزنجبيل طبيًا منذ العصور القديمة، يقدم العديد من الفوائد الصحية مثل قوى تعزيز المناعة، والمركبات المضادة للالتهابات، ويخفف من مشاكل الجهاز الهضمي أيضًا، يوفر الخيار فوائد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان كما أنه مفيد لبشرتك أيضًا، يُقطّع الخيار والزنجبيل إلى شرائح ويُخلطهما في الماء سيساعد هذا المشروب السحري على إذابة دهون البطن قريبًا.

3. الشاي الأخضر بالزنجبيل

الشاي الأخضر مفيد لعملية التمثيل الغذائي ويمكن أن يساعد في نشاط الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان علاوة على ذلك ، يقلل الشاي الأخضر من امتصاص الدهون من الأطعمة التي نتناولها، يمكنك عصر نصف ليمونة أو زنجبيل في الشاي الأخضر، إن الجمع بينه وبين هذه المكونات للحصول على فوائد إضافية لإزالة السموم ، فإن المشروب سيفعل المعجزات لصحتك.

4. خل التفاح والماء

يمكن أن يكون بدء يومك بخل التفاح والماء مفيدًا حقًا، سيساعد ذلك في تسهيل عملية الهضم ويمكن أيضًا أن يثبّت مستويات السكر في الدم، يعمل خل التفاح كمنشط كبير للصفراء ويحافظ على توازن مستويات الأس الهيدروجيني في المعدة مما يساعدك على حرق الدهون حول البطن، من المعروف أن خل التفاح يزيد من الشعور بالشبع مما يزيد من قمع الشهية، يجب أن تتناول ملعقة صغيرة من خل التفاح مع الماء الدافئ كل صباح على معدة فارغة.

5. ماء الليمون

يعطي حمض الستريك الموجود في الليمون دفعة ضرورية للكبد وبالتالي يعزز قدرة الجسم على التخلص من السموم، يساعد الليمون في طرد السموم من الجسم مما يساعد في إنقاص الوزن، ما عليك سوى إضافة شرائح الليمون مع أوراق النعناع لجعلها مشروبًا مثاليًا لتقليل البطن.

6. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند مشروب مغذي يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن، يحتوي هذا المشروب المليء بالألياف على سعرات حرارية أقل ويمكن أن يساعدك على التخلص من دهون البطن العنيدة، يمكنك إضافة جوز الهند المبشور أيضًا إلى مشروبك لتعزيز النكهة.