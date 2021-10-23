شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحة طفلك من الأمراض.. ابعدى عن هذه الأطعمة فى اللانش بوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صحة طفلك هو أكثر مايهمك ومن أجله تسعى لبذل الكثير من أجل الحفاظ على سلامة جسمه، الذى يبدأ من طعامه، فهو أحد العوامل الرئيسية التى تتحكم فى تعزيز جهازه المناعى وبقية أعضاء جسمه، وذلك للوقاية من الأمراض ومسببات العدوى، لذا فإن اختيار الأطعمة التى يتناولها طفلك أمر فارق فى سلامته على المدى البعيد، وبمثابة درع واقى يحميه من أمراض مزمنة عديدة .

وحذر تقرير نشر فى موقع Healthline، من بعض الأطعمة التى قد تختاريها لطفلك فى وجبات اللانش بوكس للاستمتاع بها خلال يومه الدراسى، أملا فى ارضائه لكن تلك الأطعمة تشكل خطرا على صحته وتعرضه للكثير من الأمراض، مثل:

الأطعمة المقلية: يسعد الصغار بالأطعمة المقلية التى برغم مذاقها اللذيذ الشهى، إلا إنها تحمل مخاطر عديدة لأنها تحتوى على دهون ضارة تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم وبالتالي تصيب طفلك بالسمنة التى تؤثر على مختلف أعضائه وتعرضه لداء السكري فى عمر صغير، وأوصى الخبراء باستبدال تلك الأطعمة بغيرها المسلوقة منها أو المطهية على البخار.

عصائر الفاكهة عصائر الفاكهة تعتقد الأمهات أن شرب العصائر المعبأة يمنح الطفل العديد من الفوائد، لكن ذلك أمرا خاطئا لأنها تحتوى على كميات كبيرة من السكر، الذى يؤدى إلى تسوس الأسنان والسكري والسمنة، لذا استبدلى العصائر بقطع الفاكهة الطازجة.



حبوب الإفطار يرغب الأطفال فى تناول أطباق حبوب الإفطار المضاف إليها الحليب، لكنها من الأطعمة الضارة بصحة أسنان طفلك، لذا لابد من استبدالها بالشوفان. حبوب الإفطار يرغب الأطفال فى تناول أطباق حبوب الإفطار المضاف إليها الحليب، لكنها من الأطعمة الضارة بصحة أسنان طفلك، لذا لابد من استبدالها بالشوفان.

الشيكولاتة، الأطفال والكبار يعشقون الشيكولاتة، لمذاقها المميز، لكن إدراجها لطفلك يوميًا أمرا يضر بصحته، لأنه تحتوى على كميات كبيرة من السكر.