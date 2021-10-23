شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عصائر الفاكهة الآمنة لمرضى السكر ولا تزيد مستوياته بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر عصائر الفاكهة أمرًا محظورًا تمامًا لمن يعاني من مرض السكري من النوع الثاني بسبب محتوى الفركتوز الذى يوجد بها، والعصائر المعبأة أسوأ من ذلك لأنها محملة أيضًا بالنكهات والألوان الاصطناعية ، ويصبح عصير الفاكهة مثل جرعة مركزة من السكر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم وقد يساهم أيضًا في زيادة الوزن والسمنة، وفقا لتقرير لموقع time now news.

لماذا يخشى مرضى السكري من النوع 2 الفواكه؟

الفاكهة على الرغم من أنها صحية ، غالبًا ما تكون مستهجنة بسبب الفركتوز السكريات الطبيعية في حين أن الفواكه غنية بالعناصر الغذائية الأساسية ، إلا أن محتواها من السكر يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مرضى السكري الذين يعانون من خلل في توازن السكر في الدم يمكن أن تؤدي مستويات السكر في الدم المضطربة إلى السمنة وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم نادرًا ما ينصح أخصائيو التغذية بتناول جزء كبير من الفاكهة لمرضى السكري من النوع الثاني.

عصائر الفاكهة هي أمر محظور تمامًا لمن يكافح مرض السكري في الواقع ، لا ينصح بعصائر الفاكهة لأي شخص يتمتع بصحة جيدة أيضًا، الفاكهة الكاملة هي ببساطة أفضل في أي يوم من عصر الفاكهة والسبب في ذلك هو عملية العصير في حد ذاتها ، حيث أن العصير يستخرج اللب الغني بالألياف من الفاكهة، في حين أن ما تحصل عليه كمشروب نهائي هو مجرد مشروب سكري بنكهة الفاكهة سواء كان محليًا أو عصيرًا معلبًا.

عصائر فاكهه أمنه لمرضى السكر

إذا كنت تصر على الاستمتاع بعصائر الفاكهة ، فقم بإلقاء نظرة على بعض من أفضل الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مع الحد الأدنى من محتوى السكر والأكثر أمانًا لمرضى السكري من النوع 2 لأنها تعزز التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.