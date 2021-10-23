المكسيك.. تسجيل 284 وفاة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية امس تسجيلها 284 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.



وأشارت الوزارة في إحصائية جديدة لارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4653 مقابل 4798 في إحصائية الجمعة، لتصل إلى 3777209 حالات.

كما رصدت الوزارة 284 وفاة ناجمة عن المرض مقابل 322 في بيانات الجمعة، ليبلغ عدد الضحايا 285953 شخصا.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أعلى بنسبة 60%.