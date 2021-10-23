شكرا لقرائتكم خبر عن لتحقيق أقصى فائدة من البيض.. تعرف على الطريق المثالية لتناوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصي خبراء التغذية بأن نجعل البيض جزءًا من نظامنا الغذائي المعتاد، لكن هذا لا يعني أنه يمكنك تحضيرها بالطريقة التي تريدها وتتوقع أن توفر لك تغذية صحية، فطريقة تحضير البيض مهمة جدًا من حيث كمية البروتين الذي يقدمه وكميته، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يثول خبراء التغذية إن معظم العناصر الغذائية في البيض موجودة في الصفار، كما أن تناول بياض وصفار البيض معًا في بيضة كاملة يوفر التوازن الصحيح للبروتين والدهون والسعرات الحرارية.

وأضاف خبراء التغذية أن المزيج بياض مع صفار البيض، يمنحنا شعورًا بالشبع والامتلاء ويحقق الفوائد الصحية المرجوة من تناول البيض.

بيضة واحدة تحتوي على:

- فيتامين أ بنسبة 6 %

- فيتامين ب5 بنسبة 7 %

- فيتامين ب 12 بنسبة 9 %

- الفوسفور بنسبة 9 %

- فيتامين ب2 بنسبة 15%

- السيلينيوم بنسبة 22 %



فوائد تناول البيض

تعرف على المزيد من الفوائد الصحية لتناول البيض:

يساعد على زيادة الكولسترول الجيد

يساعد البيض في رفع نسبة الكولسترول الجيد (HDL)، حيث يساعد البروتين الدهني عالي الكثافة HDL في التقليل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

جيد لصحة العين

يحتوي البيض على فيتامين أ الذي يحسن صحة العين، حيث يعد نقص فيتامين أ السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالعمى لدى الأطفال في البلدان النامية، كما يزيد الاستهلاك اليومي للبيض أيضًا من نسبة الزياكسانثين واللوتين في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

جيد لصحة الدماغ

تحتوي بيضة واحدة على 125.5 مجم من الكولين، وهو ما يعادل ربع ما تحتاجه في اليوم، حيث يعتبر الكولين مفيد لصحة القلب والدماغ على حد سواء، كما يساعد على تحسين الذاكرة والمزاج والوظائف المعرفية.

يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

وجدت دراسة حديثة في جامعة هارفارد أن البيض يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ويعمل أكثر عندما يتم استهلاك البيض خلال فترة المراهقة، ووجد أيضًا أن النساء اللائي تناولن ست بيضات على الأقل كل أسبوع كان لديهن خطر أقل بنسبة 44 في المائة للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء اللائي تناولن عددًا أقل من البيض أو لا يأكلن على الإطلاق.

يساعد في إنقاص الوزن

محتوى البروتين العالي في البيض يجعله مناسبًا لفقدان الوزن، حيث يمنحك البروتين شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول، ويزيد من عملية التمثيل الغذائي، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.