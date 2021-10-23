شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط بتناول العسل المجمد يُسبب مشاكل الجهاز الهضمى والتسمم الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الآونة الأخيرة، انتشر الاتجاه المتمثل في مضغ العسل المجمد مثل الحلوى في الانتشار عبر الإنترنت، ولكن هل هو آمن للصحة؟، هل العسل المخزن في الفريزر صالح للاستهلاك؟ وعلى الرغم من أن تخزين العسل في الثلاجة أمرًا معتادًا، ينصح الخبراء بعدد من النصائح حيال هذا الاتجاه، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

بدأ تحدي العسل المجمد بواسطة مستخدم TikTok، حيث يتم تبريد العسل لمدة 8-9 ساعات في قالب سيليكون أو زجاجة بلاستيكية، والتي يمكن قطعها ومضغها مثل الحلوى.

حصل هذا الاتجاه على ملايين المشاهدات والتعليقات، وانقسم مستخدمو الإنترنت حول نتيجة هذا التحدي، في حين وجد بعض الناس أن هذا الاتجاه طريقة لذيذة للاستمتاع بالعسل، إلا أن البعض الآخر يشعرون بأن طعمه سيئًا خاصة أنه أثّر على الجهاز الهضمي وتسبب في تقلصات وانزعاج.



تجميد العسل

هل من الآمن تناول العسل المجمد؟

إن تجميد العسل أو تخزينه في الثلاجة ليس بالأمر الجديد، لكن تأثير مضغ قطع العسل المجمدة قد لا يكون جيدًا كما يبدو

لم يتم إجراء العديد من الدراسات لدعم الآثار الجانبية لتناول العسل المجمد، لكن الخبراء يقترحون أن تناول جزء كبير أو قطعة من العسل المجمد دفعة واحدة قد يؤدي إلى الإسهال وتشنجات المعدة والشعور بعدم الراحة.



العسل المجمد

في الواقع، يمكن أن يسبب تناول الكثير من العسل دفعة واحدة فى زيادة فرص الإصابة بالتسمم الغذائي الذي يحدث بسبب وجود بكتيريا البوتولينوم، ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن العسل المجمد يمكن أن يقتل وجود بكتيريا البوتولينوم.



قطع العسل المجمد

بصرف النظر عن ذلك، فإن تناول كميات كبيرة من العسل قد يزيد من مستوى السكر، بسبب وجود الفركتوز، علاوة على ذلك، فإن نسبة السكر العالية وجزيئات العسل المجمدة يمكن أن تؤثر على مينا الأسنان وصحتها بشكل عام.