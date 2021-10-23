شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من صداع قشرة الرأس؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

تنتج قشرة الرأس عن الانتشار الغير الطبيعي للكائنات الحية و الدقيقة التي تنتمي لعائلة المالاسيزيا، وهي خميرة تتسبب هذه الظاهرة في تجدد خلايا الجلد في البشرة بسرعة كبيرة جداً، تظهر في كتل على فروة الرأس، مكونة قشرة كبيرة أو بقع تسقط أو تصبح لزجة بحيث تبدو زيتية ذات لون مصفر إلى رمادي.



ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة الأكثر برودة في الخريف والشتاء إلى جفاف فروة الرأس ما يسبب ظهور الكثير من القشرة.

وإذا كنت تحارب قشرة الرأس في الوقت الحالي، فلا داعي للذعر، لأنه لا يمكن التحكم في الطقس، ولكن هناك عدد من الطرق التي يمكنك القيام بها لإصلاح حالة الجلد هذه.

ويعني الهواء البارد والجاف والرياح العاصفة، جنبا إلى جنب مع التدفئة المركزية، أن فروة رأسنا تصبح أكثر عرضة للجفاف في الشتاء.

وتنتج فروة الرأس المزيد من الزيت لتليين وحماية نفسها، والذي بدوره يتفاعل مع فطر يسمى الملاسيزية ويسبب قشرة الرأس وفق روسيا اليوم.

ويمكنك تقليل هذه الحالة المقلقة للرجال والنساء على حد سواء، ببعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة والنظام الغذائي.

وتقترح أخصائية الشعر في "نيزورال"، ستيفاني سي خمسة تغييرات يجب إجراؤها للتخلص من قشرة الرأس.

جميعنا عرضة للإفراط في تناول الطعام والحصول على كمية إضافية من الدهون خلال الأشهر الباردة، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تفاقم قشرة الرأس.

وأوضحت ستيفاني: "مع اقترابنا من فصل الشتاء وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، تبدأ أجسامنا في اشتهاء الطعام المسلي.

في حين أن الإفراط في تناول الطعام قد يبدو أنه أفضل طريقة لمكافحة تلك الكآبة الشتوية، فإن هذا التغيير المفاجئ في النظام الغذائي يمكن أن يفسد فروة رأسنا".

وقالت خبيرة الشعر إن محاولة عدم الإفراط في تناول الطعام مفيدة بشكل عام لصحة الجسم والشعر.

يمكن للطعام الذي نأكله أن يكون له تأثير على صحة الشعر وفروة الرأس لأن العناصر الغذائية والمكملات الغذائية التي نحصل عليها من الطعام توفر اللبنات الأساسية لحالة شعرنا، وفقا لستيفاني.

وقالت: "إن تناول الأطعمة الصحيحة سيشجع عدد الخلايا السليمة التي ينتجها الجسم. وإذا كانت عاداتك الغذائية تتغير بالفعل مع المواسم، فمن المحتمل أنك تتناول المزيد من الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة" روسيا اليوم.

ومع ذلك، أشارت ستيفاني إلى أن هذه الأطعمة عادة ما تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون غير الصحية، وكذلك المضافات الكيماوية.

وأضافت: "هذه الأطعمة تحتوي على القليل جدا من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للبقاء بصحة جيدة، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة".

ومن المعروف أن الشعر هو آخر نظام في الجسم يتلقى العناصر الغذائية (لأنه من أقل العناصر أهمية)، وإذا كنت تأكل بشكل سيئ، فإن جسمك لا يتلقى العناصر الغذائية الكافية وكذلك شعرك.

وتنصح اختصاصية الشعر في "نيزورال": "هذا الشتاء، تأكد من أنك تتناول نظاما غذائيا متوازنا يتكون من الكربوهيدرات والدهون الصحية والبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن. إن اتباع نظام غذائي غني بالخضروات الطازجة واللحوم والفواكه يدعم النمو الصحي لشعر كثيف وكامل".

المشي في الهواء الطلق كل يوم مفيد لفروة رأسك بطريقتين: أولا، كما أوضحت ستيفاني، قد يعني تقليل ساعات النهار والمزيد من الوقت الذي نقضيه في الداخل أن أجسامنا لا تمتص الفيتامينات الصحيحة التي تحتاجها.

ويعني الخروج من المنزل أنك ستحصل على ما يكفي من فيتامين D، وهو أمر مهم لعظامك وخلايا الدم والجهاز المناعي.

ويساعدك فيتامين D أيضا على امتصاص المزيد من بعض المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور.

وقالت ستيفاني: "الأيام الأقصر والمزيد من الوقت الذي يقضيه الناس في الداخل يعني أن الكثير منا يتعرض لقليل جدا من ضوء الشمس، ونتيجة لذلك، يمكن أن يعاني من نقص فيتامين D".

مضيفة: "يدعم فيتامين D الصحة المناعية لفروة الرأس، مع الاحتفاظ أيضا بالترطيب ومساعدة الجلد على درء الخميرة أو الكائنات البكتيرية".

ومن الجيد الحصول على هذا الفيتامين من خلال مصادر الطعام مثل البيض والأسماك الزيتية واللحوم الحمراء، ولكن يمكنك أيضا استخدام المكملات الغذائية.

ويمكن أن يساعد التواجد في الخارج والحصول على الهواء النقي وأشعة الشمس والتمارين الرياضية في تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتحسين النوم والمساعدة في الحفاظ على وزن صحي والعديد من الفوائد الصحية الأخرى.

يمكن أن يكون غسل شعرك عملا روتينيا، لكن لا أحد يريد شعرا دهنيا ومتسخا.

وعدم غسل شعرك بالقدر الكافي يمكن أن يجعل قشرة الرأس أسوأ أو يتسبب في ظهور قشرة الرأس.

وقالت ستيفاني: "يمكننا جميعا أن نشعر بالخمول وعدم التحفيز في هذا الوقت من العام، لذا حاول ألا تدع روتين غسل شعرك ينزلق لأن فروة رأسك ستخبرك بذلك قريبا".

وعندما تسمح للزيوت وخلايا الجلد الميتة بالتراكم على فروة رأسك، فإن هذا يوفر الغذاء للفطريات المسببة للقشرة التي تتغذى عليها.

ومن الضروري غسل شعرك كلما احتجت لذلك (مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمعظم الناس).

وأفضل طريقة للسيطرة على قشرة الرأس ودرء نوبات أخرى هي استخدام شامبو جيد حقا.

وقالت ستيفاني: "إن فطر الملاسيزية موجود في فروة رأس الجميع، ومع ذلك، يمكن أن يكون لدى بعض الأشخاص حساسية تجاهه ما يسبب قشرة الرأس. ومن المهم استخدام علاج يحتوي على مادة الكيتوكونازول الفعالة .. ويمكن بعد ذلك استخدام الشامبو المعتاد، لكن لا تهمل استخدام الشامبو الذي يحتوي على الكيتوكونازول لأنه عامل مضاد للفطريات يوقف نمو الخميرة الملاسيزية (وهي عامل مساهم في ظهور قشرة الرأس)".