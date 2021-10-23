شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تؤدى لسقوط حشوات الأسنان.. وكيف تمنعها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حشوات الأسنان من الأمور التى يلجأ لها الكثيرون فى حالة حدوث تسوس فى الاسنان، ليست بالضرورة أن تكون مثبتة دائمة، فمن الشائع إلى حد ما أن تتساقط حشوة الأسنان، كليًا أو جزئيًا لذلك لا ينبغي أن يكون هذا بمثابة صدمة كبيرة إذا حدث لك هذا.

وحسب ما ذكره موقع shinedentalgroup فأن هناك عدة أسباب وراء سقوط حشوة الأسنان وهى:

حشوات الأسنان هي علاجات خاصة وفعالة لتسوس الأسنان ومع ذلك ، كما ذكرنا سابقًا ، هناك طرق مختلفة يمكن أن تسقط بها حشوة الأسنان، تتضمن بعض هذه الطرق ما يلي:

- تسوس يتشكل حول الحشوة.

- صرير الأسنان.

- المضغ صعب جدا.

- قضم الأطعمة الصلبة.

- مضغ الأشياء مثل الثلج.

- إصابة السن أو الجذر .

- تفاعل كيميائي يؤدي إلى تآكل روابط الحشو.

كيف تمنع حشو الأسنان من السقوط من التسوس.

في حالة سقوط حشو الأسنان أو فقده ، من المهم استبداله في أسرع وقت ممكن، يجب استبدال الحشوة على الفور أو في غضون أيام قليلة حيث يمكن أن تتعرض الأسنان المكشوفة للتلف من جزيئات الطعام أو العدوى من البكتيريا، فالغرض الأساسي من حشو الأسنان هو علاج تسوس الأسنان.

ومع ذلك ، إذا تغلغل التسوس أو التلف بشكل أعمق في السن ووصل إلى اللب أو الأوعية الدموية والأعصاب، فقد يتسبب ذلك في أضرار جسيمة لا يمكن علاجها بحشو بسيط.

يمكن أن تجعل الحشوة المتساقطة موقع السن أكثر حساسية وعرضة لمزيد من التسوس، وعلى هذا النحو، من المهم أن تتصرف على الفور إذا سقطت الحشوة في مكانها ، أو أصبحت فضفاضة ، أو حتى تعاني من تشققات صغيرة أو كسر.

ماذا تفعل إذا سقطت الحشوات؟

أولاً وقبل كل شيء ، اتصل بطبيب الأسنان الخاص بك حتى تتمكن من تحديد موعد، وفي هذا الموعد ، سيقومون بفحص ما إذا كانوا سيعيدون لصق الحشوة السائبة أم لا ، في هذه الحالة ، تأكد من عدم فقد الحشو

في غضون ذلك ، تساعد الغرغرة بالماء المالح في الحفاظ على الأسنان المكشوفة نظيفة وخالية من الحطام، ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ يمكن أن تساعد في قتل أي بكتيريا قد تتلف الأسنان المكشوفة.

من المهم أيضًا التأكد من أنك تحافظ على نظافة الأسنان المناسبة وأنك تتوخى الحذر أثناء تنظيف الأسنان المكشوفة، بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من عدم مضغ منطقة السن المكشوفة لتجنب أي ضرر إضافي.





كيف يمكنني منع الحشو الخاص بي من السقوط؟

بالطبع ، الوقاية من العلاج هي ممارسة مهمة يجب وضعها في الاعتبار،هناك عدة طرق يمكنك ممارستها لضمان عدم سقوط الحشوات بعض هذه تشمل:

- تجنب مضغ الأطعمة الصلبة .

- ممارسة نظافة الأسنان المناسبة (اغسل أسنانك مرتين يوميًا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد واستخدم الخيط).

- اشرب الماء بدلًا من المشروبات السكرية أو الحمضية مثل الصودا.

- حاول ألا تشرب المشروبات التي تحتوي على بقع مثل القهوة والشاي.

- تجنب الأطعمة السكرية.

- استخدم غسول الفم الخالي من الكحول لمنع تراكم البكتيريا.

- لا تستخدم منتجات التبغ.