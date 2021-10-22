كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 16 دقيقة

يتفق الخبراء على أن النشاط البدني يشمل جميع الأنشطة التي يقوم بها الشخص مثل التسوق وصعود الدرج والمشي إلى العمل، بالإضافة إلى التمارين الرياضية المختلفة.

ويؤكد الخبراء أن النشاط البدني يخفف من السمنة وأمراض القلب والسكري والأعراض المصاحبة لها، كما أنه يلعب دورا مهما في إدارة المشكلات والأعراض المصاحبة لهذه الأمراض، كما نشر موقع “إفري داي هيلث”.

وتساعد التمارين الهوائية في الوقاية من أمراض القلب، كما يساعد النشاط المعتدل في منع ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم من التسبب في مشاكل أكثر خطورة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وتبني تدريبات القوة العضلات، وتعزز صحة المفاصل، وتحافظ على الحركة والوظيفة لدى التقدم في العمر، كما تحسن التحكم في الجلوكوز لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

تساعد تمارين المرونة البسيطة في تحسين مجموعة من حركات المفاصل، مما يقلل من مخاطر السقوط المحتمل لدى كبار السن، وتخفف تمارين التمدد من آلام المفاصل لدى المصابين بالتهاب المفاصل ويمنع تفاقمه.