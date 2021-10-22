شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفاكهة تحميك من إعتام عدسة العين وأمراض البصر..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إعتام عدسة العين هو أحد أمراض العيون التي قد تصيب الشخص دون سابق إنذار، وتحدث عندما تصبح العدسة ضبابية، هذا يؤدي لصعوبة الرؤية، كما يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى إتلاف عينيك، ويزيد من خطر الإصابة بـ AMD وإعتام عدسة العين ، لذا فإن ارتداء النظارات الشمسية أمر بالغ الأهمية.

وتعد ممارسة بعض الرياضات أو بعض الوظائف ، من أحد عوامل الخطر، لذا لابد من ارتداء نظارات واقية لخفض خطر الإصابة، كما يمكن أن تؤدي بعض عادات نمط الحياة مثل التدخين، إلى زيادة خطر الإصابة بـ AMD وإعتام عدسة العين أيضًا.

وكشف تقرير نشر فى موقع إكسبريس، عن بعض أنواع الفاكهة التى تحميك من الإصابة بمرض إعتام عدسة العين، وتعد المفتاح لتجنب بعض أمراض البصر، حيث يمكن أن يكون القرع هو المفتاح لتقليل مخاطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) أيضا.

وأشار الخبراء إلى دور التغييرات الغذائية التى تساعد في الحفاظ على بصر جيد، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن مليء بالأطعمة الغنية بالمغذيات، حيث يعد القرع من الفواكهة الموسمية التى تحد من مخاطر بعض أمراض العين المرتبطة بالعمر، لأنها غنية بفيتامين سي وفيتامين أ والزنك.

ويسهم فيتامين C فى القرع،فى إبطاء تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) ويقلل من خطر إعتام عدسة العين، كما يحمي فيتامين أ القرنية ويحسن الرؤية الليلية، بينما يساعد الزنك على إيصال فيتامين أ من الكبد إلى الشبكية لتكوين الميلانين الذي يحمي العين ويساعد على إبطاء تقدم الضمور البقعي.

كما يحتوي القرع أيضًا على لوتين وزياكسانثين ، وكلاهما من مضادات الأكسدة، التى تحمي عينيك عن طريق تصفية الأطوال الموجية عالية الطاقة من الضوء، و يحتوي القرع أيضًا على الحديد والفولات التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة وتسريع عملية التئام الجرح.