شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. النوم أثناء الجلوس على الكرسى يعرضك للإصابة بالجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي عدم النشاط في وضع الجلوس أو النوم، إلى إلحاق خسائر فادحة بمفاصلك وقد يؤدي إلى تصلبها قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل تجلط الأوردة العميقة، ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا قد يكون النوم أثناء الجلوس مريحًا، لكن يمكن أن يؤدي إلى تيبس المفاصل وآلام الظهر.

وفقا للتقرير يمكن أن يتسبب عدم الحركة وفي وضع واحد في حدوث آلام في الظهر والجسم، مما قد يؤدي إلى تدمير وضعياتنا أيضًا يمكن أن يؤدي عدم الحركة أيضًا إلى تيبس المفاصل وقد يكون له تداعيات مؤلمة، يعتبر التمدد طريقة رائعة لتحسين المرونة والوضعية ومنع تصلب المفاصل في حين أن الاستلقاء على السرير للنوم قد يساعدنا على تمديد أطرافنا ومفاصلنا، فإن النوم أثناء الجلوس يمكن أن يضعف الدورة الدموية ويقيد الحركات مما يؤدي إلى مزيد من المضاعفات.

النوم أثناء الجلوس يمكن أن يجعلك أيضًا أكثر عرضة للتخثر الوريدي العميق ، والذي يحدث عندما تتشكل جلطة دموية ، تُعرف أيضًا باسم الجلطة ، في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في جسمك ، وخاصة الساقين يمكن أن يكون نتيجة سلبية لساعات طويلة من النوم في وضع واحد أو النوم أثناء الجلوس ، دون حركات على الإطلاق.

إذا تُركت الحالة دون تشخيص أو علاج ، فقد يؤدي ذلك إلى حالة طارئة، بل قد يتسبب في الوفاة في ظروف قاسية يحدث الخطر الأكبر عندما ينكسر جزء من الجلطة وينتقل إلى الرئة أو الدماغ ، مما يؤدي إلى تلف كبير ، مما يتسبب في حدوث وفيات مفاجئة.

الأعراض الرئيسية لتجلط الأوردة العميقة:

- تورم وألم في عضلات الربلة أو الكاحل أو القدم

- جلد محمر ودافئ ناتج عن التهاب

- ألم مفاجئ في الكاحل أو القدم

هل هناك فوائد للنوم وأنت جالس في وضع مستقيم؟

يُنصح دائمًا باللجوء إلى كرسي، إذا كنت ترغب في النوم أثناء الجلوس بينما يجب على المرء تجنب وضع النوم هذا ، فقد يكون مفيدًا للنساء الحوامل، حيث يجدن صعوبة في النوم مستلقية إنها أيضًا طريقة رائعة للنوم للأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم ، وهو اضطراب في النوم يحدث عندما ينقطع تنفس الشخص أثناء النوم يمكن أن يخفف أيضًا من ارتداد الحمض وقد يساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي على النوم بشكل أكثر كفاءة.