شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحاليل التى تكشف عن نسبه الكالسيوم فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكالسيوم من أهم المعادن في الجسم، ويتم تخزين معظم الكالسيوم في العظام ، ويحتاج جسمك إلى الكالسيوم للحفاظ على صحة العظام والأسنان، كما أنه ضروري للحفاظ على عمل أعصابك وقلبك وعضلاتك بشكل صحيح نظرًا لأن الكالسيوم مهم جدًا للعديد من وظائف الجسم ، يجب أن تكون مستوياته في نطاق ضيق، يستخدم اختبار الدم الكلي للكالسيوم لقياس الكمية الإجمالية للكالسيوم في دمك.

ووفقا لتقرير لموقع healthline يقيس فحص الدم الثاني للكالسيوم، المسمى بفحص الدم للكالسيوم المتأين ، كمية الكالسيوم "الحر" الموجود في الدم يشير مصطلح "الكالسيوم الحر" إلى الكالسيوم غير المرتبط بأي بروتينات وليس مع الأنيون في دمك، بالإضافة إلى هذين الاختبارين للدم ، يمكن قياس مستوى الكالسيوم في البول أيضًا.

استخدامات الاختبار والغرض منه

سيطلب طبيبك عادةً فحص الدم الكلي للكالسيوم كجزء من لوحة التمثيل الغذائي الروتينية أثناء الفحص البدني العام، إذا كانت لديك أعراض ارتفاع أو انخفاض مستويات الكالسيوم، فقد يطلب طبيبك إجراء فحص دم للكالسيوم.

قد يطلب طبيبك أيضًا إجراء فحص دم للكالسيوم إذا اشتبه في إصابتك بأمراض الكلى أو مرض الغدة الجار درقية أو السرطان أو سوء التغذية.

الاستعداد للإختبار

قد يطلب منك طبيبك أن تصوم أو تتوقف عن تناول بعض الأدوية أو المكملات قبل الاختبار، ويجب الحذر من أن تناول كمية كبيرة من الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على الكالسيوم إلى زيادة مستويات الكالسيوم في الدم والتأثير على نتائج الاختبار.

نتائج الإختبار

بشكل عام ، يتراوح النطاق المرجعي الطبيعي لاختبار الكالسيوم الكلي في الدم لدى البالغين بين 8.6 و 10.2 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر)

ماذا يمكن أن يعني المستوى العالي؟

تعتبر قيم نتائج الاختبار التي تقع فوق النطاق المرجعي عالية يسمى ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم عن المعدل الطبيعي بفرط كالسيوم الدم.

ماذا يمكن أن يعني المستوى المنخفض؟

عندما تكون قيم نتائج الاختبار أقل من النطاق المرجعي ، يتم اعتبارها منخفضة يسمى انخفاض مستوى الكالسيوم في الدم بنقص كالسيوم الدم، عادةً ما يحدث نقص كالسيوم الدم عند فقد الكثير من الكالسيوم عن طريق البول أو عندما لا يتم نقل كمية كافية من الكالسيوم من عظامك إلى دمك.