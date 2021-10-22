شكرا لقرائتكم خبر عن الاضطرابات الهضمية مرض مناعى.. لا تتجاهل أعراضه للحفاظ على أمعائك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الاضطرابات الهضمية هو اضطراب في المناعة الذاتية، حيث يؤدي تناول الجلوتين إلى تلف الأمعاء الدقيقة، وهذا المرض يأتي مصحوبا بالكثير من الأعراض المزعجة، أبرزها الغازات والانتفاخ والطفح الجلدي والإمساك والتعب، بمجرد تشخيص مرض الاضطرابات الهضمية من خلال فحص الدم والتنظير الداخلي ، يجب أن تتناول نظامًا غذائيًا خاليا من الجلوتين.

ووفقا لتقرير لموقع insider هي حالة مزمنة تسبب رد فعل سلبيًا للجلوتين، إذا تُرك الداء البطني دون علاج ، يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للأمعاء الدقيقة ويؤدي إلى عواقب صحية طويلة المدى، مثل نقص التغذية.

بالنسبة للأطفال على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي سوء التغذية الناجم عن مرض الاضطرابات الهضمية إلى توقف النمو والتطور، بالإضافة إلى الأعراض السلبية بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي، لهذا السبب يعد التعرف على الأعراض وعلاج الحالة بشكل صحيح أمرًا بالغ الأهمية.

ما هو مرض الاضطرابات الهضمية؟

مرض الاضطرابات الهضمية هو اضطراب في المناعة الذاتية، حيث يتسبب تناول الجلوتين في مهاجمة الجهاز المناعي لبطانة الأمعاء الدقيقة يؤدي هذا التفاعل إلى إتلاف البطانة بمرور الوقت ويمنع الامتصاص السليم للعناصر الغذائية.

الجلوتين هو بروتين موجود في بعض الحبوب بما في ذلك القمح والشعير بالنسبة لمعظم الناس، فإن تناول الجلوتين لن يسبب أي آثار جانبية.

يعد مرض الاضطرابات الهضمية وراثيًا، مما يعني أنه إذا كان لديك قريب بالدم مصاب بهذه الحالة، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة به ومع ذلك ، ليست كل الحالات ناتجة عن التاريخ الجيني.

ومرض الاضطرابات الهضمية يختلف عن عدم تحمل الجلوتين لأنه إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك هشاشة العظام والعقم، وفي حالات نادرة سرطان الأمعاء، وفي الوقت نفسه، فإن عدم تحمل الجلوتين لن يؤدي إلا إلى عدم الراحة على المدى القصير، وليس مشاكل طويلة الأمد.

أعراض مرض الاضطرابات الهضمية

هناك أكثر من 200 من الأعراض المعروفة لمرض الاضطرابات الهضمية تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

غازات، الانتفاخ، ألم المعدة، إمساك، إسهال، فقدان الوزن، ضعف، تقرحات الفم، التهاب الجلد الحلئي الشكل ، طفح جلدي بثور، نقص الحديد ، المعروف أيضًا باسم فقر الدم، التهاب الكبد ، وهي حالة تسبب التهاب الكبد، آلام العظام والمفاصل، تشنجات العضلات، وخز في الساقين، توقف النمو والتطور عند الأطفال.