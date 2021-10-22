شكرا لقرائتكم خبر عن لمصابى التهاب الكبد ..5 طرق لخسارة الوزن بأمان.. أهمها تجنب السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض التهاب الكبد له بعض الشروط في تناول الطعام، تجنبا لحدوث أي مشكلة صحية بسبب هذا المرض، كمشاكل في القلب أو السكر، أيضا زيادة الوزن، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع " clevelandclinic"، بعض النصائح المهمة التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد لمرضى التهاب الكبد، ومنها:

-تجنب السكريات:

أكد التقرير علي ضرورة تجنب الحلويات لأنها تتسبب في تعرض الشخص المصاب بالتهاب الكبد للعديد من المشاكل الصحية ولذا ابتعد عن المشروبات الغازية، العصائر غير الطبيعية، والحلويات مختلفة الأنواع.

-ابتعد عن الدهون المشبعة:

عندما يعاني الناس من زيادة الوزن ، تصبح علاجات التهاب الكبد أقل فعالية، يصبحون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولذا ابتعد عن اللحوم المصنعة ، والأطعمة السريعة، والأجبان الصفراء ذات السعرات الحرارية العالية، واستبدالها بالأطعمة الصحية كالمكسرات وزيت الزيتون، وأكثر من تناول الفواكه والخضراوات لأنها تحافظ علي صحة الكبد.

-أكثر من تناول الماء:

الماء يساعد في التخلص من السموم في الجسم، ولذا تناولك له يمد الجسم بالطاقة بسبب القضاء على السموم المتراكمة، وأيضا تخلصك من الوزن الزائد.

-البروتين:

البروتين يمكن أن يساعدك على محاربة العدوى وشفاء خلايا الكبد المصابة وإعادة بناء العضلات، ولذا ينبغى التركيز على مصادر البروتين الخالية من الدهون على مدار اليوم للمساعدة في مستويات الطاقة وإصلاح الأنسجة، ويمكنك تناول الأسماك والدجاج، والبيض، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

ممارسة الرياضة تحرق السعرات الحرارية، وتحافظ على شعورك بالسعادة وتقوي جهاز المناعة، ولذا يوصي بممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية لمدة 150 دقيقة كل أسبوع.