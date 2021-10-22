شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: شرب الشاى الأخضر يوميا يساعد فى تدمير الخلايا السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية العديدة، من تعزيز الجهاز الهضمي إلى المساعدة في إنقاص الوزن، فهو فعال في إدارة الصحة العامة، ووفقًا لدراسة حديثة، قد يزيد أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر من مستويات p53، وهو بروتين طبيعي مضاد للسرطان يُعرف باسم "حارس الجينوم'' لقدرته على إصلاح تلف الحمض النووي أو تدمير الخلايا السرطانية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الدراسة

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature Communications ، هناك علاقة مباشرة بين p53 ومركب موجود بالشاي الأخضر معروف باسم (EGCG) ، مما يشير إلى مسار جديد لتطوير الأدوية المضادة للسرطان.

توضح الدراسة قدرة مركب ( EGCG) الموجود فى الشاى الأخضر على تعزيز نشاط p53 البروتين المضاد للسرطان، مما يفتح الباب لتطوير عقاقير بمركبات شبيهة بـEGCG لعلاج السرطان.

يحتوي P53 على العديد من الوظائف المعروفة بأنها مضادة للسرطان، بما في ذلك وقف نمو الخلايا السرطانية بما يسمح بإصلاح الحمض النووي.



شاي اخضر

ما هو EGCG؟

هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية، مما يعني أنه يساعد على التراجع عن الضرر شبه المستمر الناجم عن استخدام التمثيل الغذائي للأكسجين، وهو يوجد بوفرة في الشاي الأخضر، كما يتم تغليف EGCG بمفرده كمكمل عشبي، وقد وجد فريق البحث أن EGCG يحافظ على بروتين p53 من التدهور، حيث إن مستويات الأخير ستزداد مع التفاعل المباشر مع EGCG وهذا يعني أن هناك المزيد من بروتين p53 الذى يكافح السرطان.

كيفية تحضير الكوب المثالي من الشاى الأخضر لتحقيق أقصى استفادة منه:

أضف أوراق الشاي الأخضر إلى كوب من الماء المغلى، ثم قم بتغطيته، واتركه ينقع لمدة 5 دقائق، ثم يصفى ويتم تناوله مع إضافة ملعقة من العسل أو بدون.