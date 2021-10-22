شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشاكل ضروس العقل المدفونة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم شديد في الأسنان مع التهاب في اللثة وعدم القدرة على تناول أي مشروب سواء كان دافئا أو باردا، وخاصة في أواخر سن المراهقة، تعد من علامات الإصابة بضروس العقل المدفونة والتي يجب فيها تدخل الطبيب.



مشكلة في ضروس العقل

وخلال سلسلة س و ج سنتعرف أكثر عن هذه المشكلة، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " clevelandclinic-".

هل كل شخص لديه ضرس العقل؟

لا ليس كل شخص يولد بمجموعة كاملة من الأسنان.

كيف تعرف أن هناك مشكلة في ضرس العقل؟

تظهر بعض الأعراض التي تساعد في اكتشاف هذا الأمر، ومنها:

-ألم في الفك العلوي أو السفلي هو أول علامة على أن ضروس العقل به مشكلة.

- تشعر بإحساس بالضغط في مؤخرة فمك.

-في بعض الأحيان تصبح أنسجة اللثة حول ضرس العقل حساسة ومنتفخة وملتهبة.

هل خلع ضرس العقل ضروري ؟

إذا تأثرت ضروس العقل وأصبحت غير قادر على تنظفيها بسبب الألم، ففي هذه الحالة يجب عليك التخلص منها، وأيضا في حالة التعرض لبعض المشاكل كظهورها بشكل غير صحيح، ولذا تخلص منها علي الفور، أو في حالة التعرض لدفنه داخل اللثة.

ما هي أسباب الإصابة بضرس العقل المدفون؟

-صغر حجم الفك يعد من أبرز الأسباب.

-عوامل وراثية في العائلة.



ضروس العقل المدفونة

ما هي أعراض الإصابة بضرس العقل المدفون؟

-الإصابة بالصداع.

-تورم في الفك.

-رائحة الفم الكريهة.

-عدم القدرة علي التحدث.

ما هو علاج ضرس العقل المدفون؟

الجراحة تعد هي الخيار الأمثل في حالة وجود ضرس العقل مدفون داخل اللثة، أما في حالة وجود مشكلة سطحية فيه فتكون إزالته والتخلص منها هي الحل الأمثل.