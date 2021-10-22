شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات الكيتون تساعد فى تحسين صحة الدماغ والوظائف الإدراكية لدى مرضى السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر فى موقع اكسبريس، أن مكملات الكيتون قد تصبح علاجا فعالا لحماية وتحسين صحة الدماغ، لا سيما لدى الذين يعانون من السمنة المفرطة، وذلك بعد إجراء اختبار تناول خلاله المتطوعون الذين يعانون من السمنة المفرطة مكمل كيتون ثلاث مرات في اليوم ، قبل 15 دقيقة من كل وجبة" الإفطار والغداء والعشاء".

وأوضح الباحثون أن المتطوعين تناولوا هذا النوع من المكملات لمدة أسبوعين، وتم تقييم الوظيفة الإدراكية و تدفق الدم في الدماغ على الموجات فوق الصوتية المزدوجة لشرايين الرقبة، بعد تناول مكملات الكيتون، كما تم أخذ عينات الدم لقياس الهرمون المعروف بتحسين الوظيفة الإدراكية، كشفت النتائج أن مكملات الكيتون عززت تدفق الدم إلى الدماغ وحسنت جوانب الوظيفة الإدراكية.

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وأوصى الباحثون بتناول مكملات الكيتون ومدى قدرتها على تعزيز صحة الدماغ، وحمايتها من الضعف الإدراكى، كما أوصى أيضا بضرورة اتباع نظام غذائي متوسطى، يركز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفول والمكسرات والبذور، بجانب إدراج زيت الزيتون إلى طعامك اليومى، مع تناول كميات معتدلة من الأسماك والدواجن ومنتجات الألبان.

وأشار الباحثون إلى أن هناك ارتباطا قويا بين صحة القلب والدماغ، من المفيد أيضًا الحصول على نوم متجدد ثابت، ما بين سبع إلى ثماني ساعات يوميًا.

وحدد التقرير بعض الأنشطة التى تجعل عقلك نشطا مع تقدمك في العمر، تشمل هذه الأنشطة الجذابة عقليًا القراءة والكتابة وحل الكلمات المتقاطعة ولعب ألعاب الطاولة والورق وتشغيل الموسيقى.

والكيتونات هي مواد كيميائية يفرزها الكبد في جسم الإنسان، ويتم إفرازها كمصدر بديل لإنتاج الطاقة، فعند نقص كمية الأنسولين اللازم لتحويل الجلوكوز إلى طاقة في الجسم، يقوم الكبد بتحويل الدهون إلى كيتونات تستخدمها خلايا وأنسجة الجسم المختلفة للتزود بالطاقة.