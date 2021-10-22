شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتئاب مش مجرد شعورك بالحزن.. أعرف أنواعه وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاكتئاب هو حالة طبية تؤثر على مزاجك وقدرتك على العمل، وتشمل أعراض الاكتئاب الشعور بالحزن أو القلق واليأس، يمكن أن تسبب الحالة أيضًا صعوبة في التفكير والذاكرة والأكل والنوم، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يعني تشخيص اضطراب الاكتئاب الشديد أنك شعرت بالحزن أو التدهور أو انعدام القيمة في معظم الأيام لمدة أسبوعين على الأقل بينما تعاني أيضًا من أعراض أخرى مثل مشاكل النوم أو فقدان الاهتمام بالأنشطة أو تغير الشهية.

يسمى مقدمو الرعاية الصحية أنواع الاكتئاب وفقًا للأعراض والأسباب، وغالبًا ما لا يكون لهذه النوبات سبب واضح، في بعض الناس يمكنهم البقاء لفترة أطول بكثير من الآخرين دون سبب واضح.

تشمل أنواع الاكتئاب:

-اضطراب الاكتئاب الشديد (الاكتئاب السريري)

يتسم بأعراض شديدة تستمر لفترة أطول من أسبوعين، وتتداخل هذه الأعراض مع الحياة اليومية.

-الاكتئاب ثنائي القطب:

يعاني الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائي القطب من فترات متناوبة من الحالة المزاجية السيئة وفترات عالية الطاقة (الهوس)، وخلال الفترة المنخفضة، قد يكون لديهم أعراض الاكتئاب مثل الشعور بالحزن أو اليأس أو نقص الطاقة.

-اكتئاب ما حول الولادة وبعدها

"الفترة المحيطة بالولادة" تعني قرب الولادة، كثير من الناس يشيرون إلى هذا النوع على أنه اكتئاب ما بعد الولادة، يمكن أن يحدث اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة أثناء الحمل وحتى عام واحد بعد الولادة تتجاوز الأعراض "الكآبة النفاسية" التي تسبب حزنًا بسيطًا أو قلقًا أو توترًا.

-اضطراب الاكتئاب المستمر (PDD):

يعرف اضطراب الاكتئاب المستمر أيضًا باسم اضطراب المزاج، تكون أعراض اضطراب الشخصية النمائية الشاملة أقل حدة من الاكتئاب الشديد، لكن الناس يعانون من أعراض اضطراب الشخصية النمائية الشاملة لمدة عامين أو أكثر.

الاضطراب المزعج السابق للحيض

الاضطراب المزعج السابق للحيض هو شكل حاد من اضطراب ما قبل الحيض، يصيب النساء في الأيام أو الأسابيع التي تسبق فترة الحيض .

-الاكتئاب الذهاني

يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب الذهاني من أعراض اكتئاب شديدة وأوهام أو هلوسة، الأوهام عبارة عن معتقدات في أشياء لا تستند إلى الواقع، بينما تشمل الهلوسة الرؤية أو السمع أو الشعور بأن الأشياء غير موجودة بالفعل.

-الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD):

الاكتئاب الموسمي، أو الاضطراب العاطفي الموسمي، يبدأ عادةً في أواخر الخريف وبداية الشتاء، غالبًا ما يختفي خلال فصلي الربيع والصيف.