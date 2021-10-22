شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام حمض الهيالورونيك في روتين العناية بالبشرة.. ما يجب فعله وما يجب تجنبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح استخدام حمض الهيالورونيك شائع بشكل كبير هذه الأيام فى روتين العناية بالبشرة، ولكنه يفيد فقط حال استخدامه بشكل صحيح، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" فيما يلي إرشادات لما يجب أن تعرفيه عن حمض الهيالورونيك.

ما هو حمض الهيالورونيك؟

هو مادة كيميائية طبيعية في جسم الإنسان، تظهر أكبر الكميات في سوائل العين والمفاصل، وقد يتم إنتاجه في المختبر بواسطة البكتيريا.

ما هو حمض الهيالورونيك المستخدم؟

حمض الهيالورونيك يستخدم فى العناية بالبشرة لتكون رطبة وناعمة، يمكن مزجه مع منتجات العناية بالبشرة الأخرى، ويمكنك تطبيقه للحصول على تأثير طويل الأمد، ولكن هناك الكثير من المعلومات المتاحة على الإنترنت، والتي قد تكون مربكة في بعض الأحيان، لذا، إليك بعض النصائح التي يجب عليك تجنبها أثناء استخدام حمض الهيالورونيك.

لا تستخدمى حمض الهيالورونيك على البشرة الجافة

في حين أنه يعتبر من أفضل المنتجات لبشرتك، إلا أنه قد يكون صعبًا للأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد، عندما تضع حمض الهيالورونيك على وجه جاف، يمكن أن يأخذ الرطوبة من الطبقات العميقة من بشرتك، مما يسبب ضررًا أكثر مما ينفع ويتركك خفيفًا وغير مرتاح، وهى مشكلة تحدث كثيرًا عندما تكون مستويات الرطوبة منخفضة بشكل استثنائي، مما يعني عدم وجود رطوبة كافية في الهواء.

استخدميه مع مرطب

عند استخدام حمض الهيالورونيك، من الضروري استخدام مرطب.

لا تستخدمى حمض الهيالورونيك كثيرًا

إذا لم تكن هناك رطوبة في الهواء، فسيسحب حمض الهيالورونيك الرطوبة من أي مكان يمكن أن يجده لترطيب سطح وجهك، بما في ذلك الطبقات العميقة من بشرتك، بعبارة أخرى، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من حمض الهيالورونيك إلى تجفيف الجلد وجعل خطوط الجفاف تبدو أكثر وضوحًا.