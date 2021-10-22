شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الشعور بالدوخة.. قد تكون عرضا لهذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض بعض الأشخاص للشعور بالدوخة بشكل مفاجئ عند المشي أو فور الاستيقاظ من النوم، وهو ما قد يشير إلى وجود مشكلة ما في الجسم، ويجب البحث عنها لعلاجها.

وحول ذلك أشار التقرير المنشور عبر موقع " clevelandclinic"، أن الدوخة يصاب بها البعض نتيجة لضعف في التوجه المكاني، أي فقدان السيطرة على الحركة، ونجد أن بعض الأشخاص المصابين بها عند البحث عن السبب نكتشف أنهم لديهم مشكلة صحية ما.

أشار التقرير إلى أن الدوخة تعد من الأمور المزعجة لدى البعض، و يمكن أن تترافق الدوخة مع حالات أكثر خطورة ، مثل السكتة الدماغية أو مشاكل القلب والأوعية الدموية.

وأضاف التقرير، أنه يمكن حدوث الدوخة عندما تتحرك بشكل مفاجئ أو الوقوف أو عند الاستلقاء، وقد يصل الأمر لبعض المشاكل الأخرى ومنها تعرض الشخص للإغماء، والشعور بالغثيان، وتشويش الذهن.

وأكد التقرير أن هناك بعض الأمراض التي تعد الدوخة علامة أو جرس إنذار للإصابة بها، ومنها:

1.فقر الدم، أي الأنيميا، فنقص الحديد في الجسم يتسبب في ثقل التروية الدموية الواصلة إلى المخ، ويتعرض الشخص في هذه الحالة لفقدان التوازن.

2.الإصابة بتلف الأعصاب في الساقين يعرضك لعدم القدرة على الحركة، والشعور بالدوخة.

3.مشاكل في الرؤية والعين، نعم فعند التعرض لهذا الأمر يزداد الأمر سوءا ويعرضك للإصابة بشعور بالدوخة.

4.التهاب الأذن يعرضك للإصابة بالدوخة، فيمكن أن تسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية التهابا في الأذن، ويتسبب في عدم التوازن.

5.حدوث مشكلة في القلب والأوعية الدموية، كانخفاض ضغط الدم، وحدوث مشكلة في الرجفان الأذينين للقلب، تصلب في الشرايين.

6.التوتر والقلق لهم دور كبير في الشعور بالدوخة .