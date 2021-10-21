شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا تعرض شخص بجانبك للإغماء؟ اعرف الإسعافات الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الإغماء هو فقدان مؤقت للوعي ينتج عنه السقوط، ويحدث عندما يكون ضغط الدم منخفضًا للغاية، ولا يضخ القلب ما يكفي من الأكسجين إلى الدماغ، ويشار إليه على أنه إغماء من الناحية الطبية و تشمل الأعراض الشائعة الصداع ، والإغماء ، وفقدان الوعي، والدوخة أو النعاس خاصة بعد الأكل أو ممارسة الرياضة، والشعور بعدم الاستقرار أو الضعف أثناء الوقوف ، وتغيرات في الرؤية، لا ينبغي تجاهل الإغماء ويجب زيارة الطبيب، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

ما هي الاسباب؟

يحدث الإغماء عندما لا يكفي تدفق الدم إلى الدماغ لأداء وظائفه، قد يحدث ذلك عندما يكون القلب غير قادر على ضخ ما يكفي من الدم إلى الدماغ كما هو الحال في مشاكل صمام القلب، وإذا كان معدل ضربات القلب بطيئًا جدًا أو سريعًا جدًا، فقد يحدث أيضًا إذا كان الشخص صائمًا لفترة طويلة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم أو إصابة مريض بالسكري.

هل الإغماء علامة على السكتة الدماغية؟

الإغماء عادة لا يسبب السكتة الدماغية، على الرغم من أنه نوع فرعي من السكتة الدماغية التي تؤثر على الجزء الخلفي من الدماغ قد يؤدي إلى فقدان الاستقرار، إلا أن الوعي عادة ما يتم الحفاظ عليه.

كيف يمكن منع الإغماء؟

يمكن السيطرة على الإغماء من خلال إدخال بعض التغييرات في نمط الحياة والأدوية والعلاجات وفقًا لشدة المرض.

- تناول وجبات منتظمة وتجنب تفويت الوجبات.

- تأكد من شرب كمية كافية من الماء بانتظام.

- إذا كنت بحاجة إلى الوقوف في مكان واحد لفترة طويلة ، فتأكد من تحريك ساقيك. اسرع إذا استطعت أو هز ساقيك.

- إذا كنت عرضة للإغماء، فتجنب إجهاد نفسك في الطقس الحار تناول الأدوية المقترحة على النحو الموصوف، خاصةً لمرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

- إذا شعرت بالدوار أو الدوخة من تناول الدواء، فأخبر الطبيب بذلك، قد يتمكنون من العثور على دواء مختلف لك لا يسبب هذا التأثير الجانبي.

- تنظيم ضغط الدم.

ما هي الاسعافات الأولية الواجب تقديمها؟

يعود المريض إلى وعيه عندما يعود تدفق الدم الطبيعي إلى الدماغ، يجب إجبار المريض على الاستلقاء لمدة 10 إلى 15 دقيقة مع رفع قدميه، إذا كان تنفس المريض طبيعيًا، فيجب رفع ساقيه فوق مستوى صدره حيث يساعد ذلك في إمداد الدماغ بالمزيد من الدم ويساعد المريض على العودة إلى طبيعته.