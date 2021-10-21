تسجيل 255 إصابة جديدة بـ" كورونا " و13 حالة وفاة بالمغرب

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

أعلنت المملكة المغربية اليوم تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ و344 حالة شفاء و13 حالة وفاة خلال الساعات الــ24 الماضية.



و نقلت " وكالة المغرب العربي للأنباء " عن وزارة الصحة المغربية قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 943 ألفا و 222 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 923 ألفا و 257 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألفا و593 حالة .