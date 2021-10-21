شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: «تبخير البروتسات» تعالج التضخم ولا تستغرق بضع دقائق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري المسالك البولية د.طارق الزهراني، أن “تبخير البروستات” إحدى طرق علاج تضخم البروستات ولا يستغرق بضع دقائق.

وأضاف، الزهراني لـ “نشرة النهار”، على قناة “الإخبارية”، إن تبخير البروتسات هي تقنية حديثة حصلت على الاعتماد في الولايات المتحدة عام 2015 ووصلت للمملكة عام 2020.

وتابع د. طارق الزهراني، أن هذه التقنية أو طريقة العلاج، عبارة عن منظار يدخل إلى مجرى البول من خلال إبرة خاصة تنقل بخار الماء إلى داخل غدة البروستات مما يؤدي انكماش الخلايا مع الوقت وعلاج الحالة.