شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر فيروس كورونا على صحة القلب؟ اعرف أخطر مضاعفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف الأطباء العديد من الآثار الجانبية للفيروس على باقى أعضاء الجسم، وحسب ما ذكره موقع bhf فمثل العديد من الفيروسات الأخرى ، ينتقل الفيروس التاجي من خلال قطرات صغيرة تدخل جسمك عبر العينين والفم والأنف، تساعد البروتينات الشائكة الموجودة على سطح الفيروس على الارتباط بالخلايا السليمة، حيث يمكن أن يتكاثر بسرعة.

وعلى الرغم من أن فيروس كورونا كان يعتقد في البداية على أنه مرض تنفسي، إلا أننا نعلم أنه يمكن أن يؤثر على أعضاء وأنظمة أخرى في جسمك، قد تؤثر العدوى على القلب والدورة الدموية والدماغ والكلى والكبد والجهاز الهضمي والأنظمة الأخرى.

يعتقد أن العديد من الأعراض التي يمكن أن يعاني منها الناس مرتبطة بالفيروس الذي يدمر الخلايا البطانية، تحتاج جميع أجزاء الجسم إلى إمداد دم صحي للعمل بشكل صحيح، لذا فإن تلف الأوعية الدموية قد يتسبب في حدوث تخثر غير طبيعي للدم ، و "تسرب" الأوعية الدموية ، وانخفاض تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم - مما قد يؤدي إلى مجموعة من الأعراض.

قد يكون هذا عاملاً في سبب تعرض الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والدورة الدموية لخطر الإصابة بمضاعفات الفيروس، كما قد يكون لديهم بالفعل أو يكونون معرضين لخطر تلف البطانة (البطانة الداخلية للأوعية الدموية) ، لكن الفيروس يمكن أن يسبب أيضًا مضاعفات في القلب والدورة الدموية لمن لا يعانون من أمراض القلب.

هذه بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها كورونا على قلبك ونظام الدورة الدموية:

1:جلطات الدم.

2:اضطرابات ضربات القلب.

3:نقص الأكسجين والعناصر الغذائية يسبب تلف القلب.

4:التهاب في عضلة القلب والبطانة.

5:متلازمة تاكوتسوبو (متلازمة القلب المنكسر).

6:جلطات الدم.

الأشخاص الذين يصابون بمرض شديد من فيروس كورونا أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم، يعتقد أن هذا يرجع إلى تلف الأوعية الدموية، إما بسبب الفيروس مباشرة أو نتيجة لاستجابة الجسم المناعية للعدوى، اعتمادًا على مكان وجودهم في الجسم، يمكن أن تسبب جلطات الدم مشاكل خطيرة مثل تجلط الأوردة العميقة ، والجلطات في الأوعية الدموية في الرئة (الانسداد الرئوي)، أو النوبة القلبية، أو السكتة الدماغية .

قد يتسبب فيروس كورونا في أن يصبح معدل ضربات قلبك سريعًا أو غير منتظم، و قد يرتفع معدل النبض استجابةً للحمى أو الالتهاب حيث يعمل قلبك بجهد أكبر لضخ المزيد من الدم حول جسمك لمحاربة العدوى.

يعانى بعض الأشخاص عن خفقان القلب، أو أن قلبهم ينبض بشكل أسرع، حتى بعد حل العدوى الأولية بفيروس كورونا، و بالنسبة لبعض الناس قد تكون هذه علامة على مرض كوفيد الطويل، و هذه منطقة يواصل الباحثون النظر فيها ، لكن يُعتقد أن هذا قد يكون بسبب الفيروس والاستجابة المناعية للفيروس الذي يؤثر على الجهاز العصبي اللاإرادي (بدلاً من عضلة القلب نفسها)، هذا هو جزء من الجهاز العصبي يعمل تلقائيًا لتنظيم عمليات الجسم الأساسية ، مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس.

يمكن أن يسبب فيروس كورونا الحمى والالتهابات، مما يضع ضغطًا إضافيًا على القلب بينما يحارب جسمك العدوى، يمكن أن يتسبب هذا أيضًا في أن يصبح معدل ضربات القلب سريعًا أو غير منتظم.

إذا كانت العدوى شديدة بما يكفي لتتلف الرئتين ، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل كمية الأكسجين التي تصل إلى القلب، نظرًا لأن الفيروس والاستجابة المناعية له يمكن أن يتلفا أيضًا الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية ، فقد يتسبب ذلك أيضًا في حدوث جلطات في الأوعية الدموية التي تغذي الرئتين وتحد من إمداد القلب بالأكسجين والمواد المغذية.

هذا الطلب الإضافي على القلب ، مقترنًا بنقص الأكسجين والمواد المغذية ، يمكن أن يتسبب في تلف عضلة القلب.

نحن نعلم أن المرضى في المستشفى الذين يعانون من حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا والذين يعانون من تلف عضلة القلب (كما هو موضح في اختبارات الدم) لديهم مخاطر أعلى للوفاة.

في بعض المرضى، وجدت اختبارات أخرى تسمى مخطط صدى القلب أن القلب لا يضخ الدم كما ينبغي (قصور القلب).

ما ليس واضحًا دائمًا هو ما إذا كان هذا الضرر موجودًا بالفعل ، على الرغم من أن العديد من الباحثين يعتقدون أن الفيروس يمكن أن يضر بوظيفة عضلة القلب، من المهم أن نفهم أن هذه الدراسة بالذات نظرت فقط إلى الأشخاص الذين احتاجوا إلى علاج في المستشفى لـ فيروس كورونا، والذين رفعوا أيضًا مستويات التروبونين في دمائهم (يستخدم تروبونين أيضًا لتشخيص النوبات القلبية ، وعادة ما يكون علامة على إصابة الشخص المصاب. قلب).

التهاب في عضلة القلب والبطانة

في عدد قليل من الحالات الشديدة ، قد يتسبب كورونا في التهاب عضلة القلب وبطانة القلب ويمكن أن يحدث التهاب عضلة القلب والتهاب التامور بسبب عدوى فيروسية أخرى ، وليس فقط فيروس كورونا، ففي البداية، اعتقد العلماء أن هذه التأثيرات قد تكون ناجمة عن مهاجمة الفيروس لخلايا عضلة القلب مباشرة، ولكن مع تعلمنا المزيد ، يعتقد العديد من الباحثين الآن أن هذا الضرر الذي يلحق بالقلب يمكن أن يكون نتيجة رد فعل الجهاز المناعي المبالغ فيه تجاه العدوى.