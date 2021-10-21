شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد بذور الشيا.. اعرف طريقة تناولها لتساعد فى رحلة إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذور الشيا من العناصر الصحية، فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل ملحوظ، وخلال التقرير المنشور عبر موقع " clevelandclinic"، سنتعرف على أفضل المصادر الغذائية التي تحتوي عليها، وأبرز فوائدها.

بذور الشيا تعد مصدرا للألياف والبروتين والعناصر الغذائية المختلفة، كما أنها تحتوي على حبوب كاملة ومنخفضة الكربوهيدرات ومنخفضة السعرات الحرارية، ولذا فهي خيار غذائي جيد للراغبين في التخلص من الوزن الزائد.



ماء بذور الشيا

وقدم التقرير أبرز فوائد بذور الشيا، ومنها:

-احتوائها على مضادات الأكسدة، تحميك بشكل ملحوظ من الإصابة بالسرطان، والأمراض المناعية.

-الألياف، تجعلها خيارا جيدا للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في الأمعاء والمعدة، وأيضا تساعد على شعورك بالشبع لفترة طويلة وهذا الأمر يساهم بشكل ملحوظ في فقدانك للوزن.

-تحتوي بذور الشيا علي نسبة جيدة من البروتين، ولذا فتناولك لها مفيد لصحة العضلات والجلد والعظام ، وبناء العضلات.



فوائد بذور الشيا

هل تساعدك على إنقاص الوزن؟

نعم لها دور كبير في عملية التخلص من الوزن الزائد، فيمكنك وضع ملعقة من بذور الشيا في كوب من الماء، ثم قم بتناوله.

الفكرة وراء شرب ماء بذور الشيا هي أن البذور الرطبة سوف تتضخم في معدتك وتحتل مساحة، مما يمنعك من الشعور بالجوع، وهذا بدوره يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، وفي النهاية يساعد علي تحقيق حلمك ويخلصك من الوزن الزائد.