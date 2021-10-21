شكرا لقرائتكم خبر عن لو سنك فوق الـ40.. 5 نصائح للتخلص من الوزن الزائد لاستعادة رشاقتك من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد بلوغ سن الأربعين تنخفض لدينا نسبة حرق الدهون في الجسم ويصعب أيضا التخلص من الوزن الزائد، ولكن خلال الأسطر القادمة يقدم التقرير المنشور عبر موقع " –everydayhealth" بعض النصائح الهامة للتخلص من الوزن الزائد بعد سن الأربعين،

ومنها:

-عليك التعرف على طبيعية الأدوية التي تقوم بتناولها، لأن بعضها قد يكون السبب في إصابتك بزيادة الوزن، فإذا كنت تأخذ أدوية مثل مضادات الاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، والسكر فأنت عرضة لزيادة الوزن، لذا عليك تنظيم الجرعات الخاص بها مع الطبيب المعالج لتجنب زيادة الوزن.

- إدارة فترة ما قبل انقطاع الطمث بالنسبة للنساء، فالتحولات الهرمونية التي تحدث خلال هذه الفترة يمكن أن تسبب الهبات الساخنة والتعرق الليلي والقلق و زيادة الوزن، فإذا كنت تتعاملين مع أي من هذه الأعراض، تحدثى إلى طبيبك حول العلاج الهرموني، الذي يمكن أن يحسن أنماط نومك والقلق، وبالتالي يحسن عاداتك الغذائية ويساعدك في التخلص من الوزن الزائد.

- خطط لنوعية وجباتك، فاختيار الطعام الصحي يعد من أفضل وأهم الخيارات الغذائية التي تساهم بشكل كبير في القضاء والتخلص من الوزن الزائد.

-خذ كوبا من الماء قبل تناولك للوجبة، وجد الباحثون أنه عندما يقوم الشخص بتناول كوب من الماء قبل تناوله للوجبة الغذائية تساعدك في التخلص من الوزن الزائد، لأنها تساعد في عدم الإسراف في تناول الطعام.

-أكثر من تناول الخضراوات، اجعل مهمتك تغطية نصف طبقك على الأقل بالخضار في كل وجبة، فهى مليئة بالألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، بالإضافة إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية.