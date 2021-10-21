شكرا لقرائتكم خبر عن الكركم يساعد فى منع العدوى الفيروسية.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة General Virology، أن الكركم يمكن أن يساعد فى القضاء على فيروسات معينة وحماية الجسم من العدوى، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

وفقًا للدراسة، فإن الكركم يتمتع بخصائص طبية قوية بسبب احتوائه على مركب يسمى الكركمين، وهو ما يمنحه خصائص رائعة لتعزيز المناعة وبناء المقاومة ضد الالتهابات الموسمية والحساسية.

أظهرت الدراسة أن الكركمين الموجود فى الكركم يمكن أن يمنع فيروس التهاب المعدة والأمعاء المنقولة (TGEV) ، وهو فيروس من مجموعة ألفا يصيب الخنازير- من إصابة الخلايا، وعند الجرعات العالية من الكركمين، ثبت أيضًا أن المركب يقتل جزيئات من الفيروس.



الكركمين لتعزيز المناعة

أثبت الدراسة أيضًا أن الكركمين يمنع تكاثر بعض أنواع الفيروسات، بما في ذلك فيروس حمى الضنك والتهاب الكبد B وفيروس زيكا، كما تم العثور على أن مركب الكركمين له عدد من التأثيرات البيولوجية المهمة، بما في ذلك الأنشطة المضادة للورم والالتهابات والمضادة للبكتيريا.

وتم اختيار الكركمين لهذا البحث بسبب آثاره الجانبية المنخفضة، وفقًا للباحثين المشاركين فى الدراسة، حيث قالوا إن هناك صعوبات كبيرة في الوقاية من الأمراض الفيروسية ومكافحتها، خاصة عندما لا توجد لقاحات فعالة لها، وأوضحوا أنه سيكون هناك مزيد من الدراسات لتقييم التأثير المثبط في الجسم الحي واستكشاف الآليات المحتملة للكركمين والتي ستضع أساسًا للفهم الشامل للآليات المضادة للفيروسات.



الكركم

وصفات صحية من الكركم لتعزيز المناعة

1- أضف ملعقة من الكركم العضوى إلى كوب من الماء الفاتر، ثم أضف رشة فلفل أسود وعسل وتناوله أول شيء في الصباح.

2- أضف ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب من الحليب الساخن، وأضف إليه ملعقة صغيرة من العسل ورشة زنجبيل مجفف، وتناوله قبل النوم.