شكرا لقرائتكم خبر عن النشاط البدني وإنقاص الوزن.. وسائل تحميك من سرطان الأمعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعتبر سرطان الأمعاء من أنواع السرطان الأكثر شيوعاً، ويبدأ في الأمعاء الغليظة وأحيانًا في الدقيقة، ويطلق عليه أحيانًا بسرطان القولون أو المستقيم.

ولا يوجد سبب رئيسي للإصابة بسرطان الأمعاء، ولكن هناك عوامل قد تزيد من مخاطر حدوثه، ومنها: العمر، والنظام الغذائي، والوزن، كمايمكن الوقاية من الإصابة بسرطان الأمعاءباتباع أسلوب حياة أكثر صحة.

وكشفت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، في تقرير نشرته مؤخراً، عدة طرق لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ومنها:

إنقاص الوزن

يوصي معهد سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة بقياس مؤشر كتلة الجسم بانتظام للتأكد من أنك لست بدينًا. وإذا بدأت في اكتساب الوزن، فكن أكثر نشاطًا بدنيًا وقلل من تناول السعرات الحرارية لفقدان الوزن.

النشاط البدني

الأشخاص الأكثر نشاطا بدنيا لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان الأمعاء، ولذلك يوصي معهد سرطان القولون بالمملكة المتحدة بالبدء بـ 10 دقائق يوميًا والزيادة تدريجيًا إذا لم تكن معتادًا على ممارسة الرياضة على الإطلاق.

الإقلاع عن التدخين

يجب عليك الإقلاع عن التدخين تمامًا، حيث يقدر أن 7% من حالات سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة مرتبطة بتدخين التبغ، وتزداد مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء مع زيادة عدد السجائر التي يتم تدخينها بشكل يومي.