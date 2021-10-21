شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحاليل وظائف الكبد للكشف المبكر عن الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد يقع في الجزء العلوي الأيمن من تجويف البطن، أسفل القفص الصدري، فهو من أعضاء الجسم المهمة التي تقوم بالعديد من الوظائف الهامة المفيدة للإنسان، كالتخلص من السموم في الدم، وإنتاج عوامل التخثر، الألبومين ، والعديد من البروتينات الهامة الأخرى، ومعالجة نفايات الهيموجلوبين، ويعمل على تخزين الفيتامينات والدهون والكولسترول المفيد، ويساعد علي إنتاج الجلوكوز الذي يحتاجه الجسم.

وخلال سلسلة أطمن علي نفسك التي يقدمها الخليج 365 لقرائه سنتعرف على اختبارات الدم التي توضح وظائف الكبد، وذلك وفقا لموقع "medicinenet".

تعد اختبارات الدم المسئولة عن التعرف على وظائف الكبد من أكثر التحاليل شيوعا، وتعمل على تقييم وظائف الكبد أو التعرف على إصابة به، ومن ضمن هذه التحاليل التالي:

-يساعد تحليل إنزيمات الكبد المسئول الأول عن اكتشاف تلف الكبد، كما أن هذا التحليل يساهم بشكل كبير في تحديد مستوى بعض إنزيمات الكبد أي البروتينات في الدم.

تحليل أنزيمات الكبدAST و ALT، وتتواجد هذه الإنزيمات في الغالب داخل خلايا الكبد، ولكن عند تعرضه لأي مشكلة فتتسرب إلى مجرى الدم، وللتوضيح فالإنزيمات عبارة عن بروتينات موجودة في جميع أنحاء الجسم، ولكل منها وظيفة محددة و تساعد الإنزيمات على تسريع أو تحفيز التفاعلات الكيميائية الروتينية والحيوية في الجسم ، وفي حالة إصابة الكبد أو تلفه ، تسكب خلايا الكبد هذه الإنزيمات في الدم، مما يرفع مستويات إنزيم AST و ALT في الدم ويشير إلى مرض الكبد .