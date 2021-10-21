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دراسة تؤكد لقاح فايزر يحمي المراهقين من "دلتا كورونا" بنسبة 90%

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وكالات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

أظهرت دراسة حديثة أن لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90% في منع إصابة المراهقين بالمتحور دلتا.

 

وأكد متحدث باسم شركة التأمين الصحي الإسرائيلية "كلاليت" أن اللقاح يوفر أيضا حماية بنسبة 93% من ظهور أعراض عند الإصابة بالمتحور دلتا.

 

وقامت الشركة بالتعاون مع باحثين من هارفارد بتحليل بيانات 94354 مراهقا تلقوا جرعتين من اللقاح وتتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما.

 

وتمت مقارنة هذه البيانات مع بيانات عدد مماثل من المراهقين غير الملقحين. وتم نشر النتائج في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين".

 

وتم إجراء الدراسة في الفترة من 8 حزيران/يونيو إلى 14 أيلول/سبتمبر 2021.

 

وكانت إسرائيل تمر في هذا الفترة بالموجة الرابعة من إصابات فيروس كورونا، والتي كان خلالها المتحور دلتا هو الأوسع انتشارا.

 

تجدر الإشارة إلى أن لقاح فايزر/بيونتيك هو المستخدم في إسرائيل بشكل شبه حصري.

 

وبدأت إسرائيل تطعيم الأطفال بداية من عمر 12 عاما في شهر حزيران/يونيو الماضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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