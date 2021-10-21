شكرا لقرائتكم خبر عن الخضراوات الورقية والتفاح والحليب تحافظ على على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختيار ما نأكله أمر ضروري للحفاظ على صحة الجسم على المدى الطويل والوقاية من الأمراض والعدوى، وعندما يتعلق الأمر بصحة القلب، يصبح من المهم للغاية الاهتمام بالعادات الغذائية لأنها تؤثر على الأداء العام للجسم، وهناك أطعمة صحية وشهية يمكنك تناولها للحفاظ على صحة قلبك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الخضراوات الورقية الخضراء

مثل السبانخ والحلبة والفجل معروف أنها صحية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وغيرها، وقد ثبت أن هذه الأطعمة منخفضة للغاية في الدهون والسعرات الحرارية وغنية بالألياف الغذائية، كما تحتوي أيضًا على حمض الفوليك والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وما إلى ذلك.

وفقًا للدراسات، يمكن أن تقلل حصة واحدة يوميًا من الخضار الورقية من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 10-12 في المائة.

التفاح

يحتوي على الجيرسيتين، وهي مادة كيميائية ضوئية تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، يساعد تناول التفاح في الوقاية من تجلط الدم ويقلل أيضًا من فرص الإصابة بالنوبات القلبية.

اللبن

اللبن خفيف وسهل الهضم، ووفقًا للبحث المنشور في مجلة Gut، وهي مجلة نشرتها المجلة الطبية البريطانية، فقد وجد أن اللبن يحتوي على جزيئات حيوية معينة يمكن أن تقلل من مستويات الكوليسترول السيئ، وتحافظ على نسبة الدهون الضارة في الدم تحت السيطرة ومن ثم تفادى مشاكل القلب.

أوراق الكاري

وفقًا للخبراء، فإن أوراق الكاري غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على تجنب أكسدة الدهون التي يترتب عليها إنتاج كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "السيئ"، ويساعد الاستهلاك المنتظم لأوراق الكاري على رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وحماية الجسم من أمراض القلب.

الرمان

أحد أنواع الفاكهة المليئة بالعناصر العلاجية وخصائص تعزيز المناعة، كما أنه غنى بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب، وخاصة مضادات الأكسدة التي تساعد على تهدئة الالتهاب.