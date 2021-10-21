دراسة تربط بين تناول الشاي الأخضر والشوكولاتة وزيادة عمر الكبار الافتراضى

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القاهرة - سامية سيد - ربطت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Aging بين استهلاك الشوكولاتة والشاي الأخضر وزيادة العمر الافتراضي لكبار السن، فقد يؤدي تناول الشاي الأخضر مع اتباع نظام غذائي غني بالكاكاو إلى تقليل التغيرات العصبية والعضلية المرتبطة بالعمر، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

كيف تؤثر الساركوبينيا على كبار السن ؟

تعتبر ساركوبينيا العامل المسبب الرئيسي لتراجع الأداء البدني لدى كبار السن، وهو مصطلح طبى يشير إلى فقدان العضلات، حيث تشير التقديرات إلى أن 5-13 % من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا يعانون من ساركوبينيا.

تشير الدراسة إلى أن ضعف الوظيفة العضلية المرتبطة بمرض الساركوبينيا له تأثير سلبي على نوعية حياة كبار السن ويزيد من مخاطر النتائج الصحية السلبية الناجمة عنه، بما في ذلك الإعاقة والإصابات المرتبطة بالسقوط والمرض والوفاة.

كان المدخول الغذائي للفلافونويد من الشاي الأخضر أو ​​الكاكاو قادرًا على زيادة معدل بقاء الفئران المسنة بشكل كبير ومنع بعض التغيرات الهيكلية التراجعية التي تحدث مع الشيخوخة في المكونات الخلوية المتميزة للجهاز العصبي العضلي.



شوكولاتة

كيف ساعدت هذه الحميات؟

أوضح الباحثون أن كلا النظامين يحافظان بوضوح على الوصلات العصبية العضلية ونضجها، ويؤخران عملية الشيخوخة للعضلات الهيكلية، ويعززان قدرتها على التجدد، علاوة على ذلك، فإن GTE الموجود في الشاي الأخضر، ولكن ليس الكاكاو، قللّ من داء microgliosis المرتبط بالشيخوخة.

تفاصيل الدراسة

وتوضح الدراسة، تأثير نظامين غذائيين غنيين بالفلافونويد يحتويان إما على مستخلص الشاي الأخضر (GTE) أو فلافانول الكاكاو، على التغيرات الارتدادية المرتبطة بالعمر في الجهاز العصبي العضلي للفئران المشاركة في الدراسة.

قال الباحثون المشاركون في الدراسة: "تشير بياناتنا إلى أن بعض مركبات الفلافونويد النباتية قد تكون مفيدة في الإدارة الغذائية للتدهور المرتبط بالعمر في الجهاز العصبي العضلي".