تحذير من الإفراط في تناول الكالسيوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

يحتاج الجسم إلى الكالسيوم لبناء العظام والحفاظ على قوتها، والحفاظ على صحة القلب والعضلات، ورغم ذلك يجب الحذر من الإفراط في تناول الكالسيوم.

وفي هذا السياق، حذّر الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف على قناة “روسيا 1” من الإفراط في تناول الكالسيوم.

وبحسب الطبيب، فإن هذا العنصر جزء لا يتجزأ من النظام الغذائي لمرضى هشاشة العظام: يُنصح كل من الرجال والنساء المصابين بهذا المرض بالحصول على غرام واحد من الكالسيوم و600 ملليغرام من “فيتامين د” يوميًا، مما يعزز امتصاصه في الجسم.

في الوقت نفسه، حث الطبيب على تجنب تناول جرعة زائدة.

وحذر من أنه “يجب ألا تتناول أكثر من غرامين، فقد تظهر أعراض مزعجة مثل الضعف والتعب والتشنجات”.

الكمية اللازمة للجسم من الكالسيوم حسب الفترة العمرية

تختلف احتياجات الجسم من الكالسيوم حسب الفترة العمرية.

من 0-12 شهر يحتاج الجسم إلى 525 مجم يوميًا.

ومن 1-3 سنوات يحتاج الجسم إلى 350 مجم يوميًا.

ومن 4-6 سنوات يحتاج الجسم إلى 450 مجم يوميًا.

ومن 7-10 سنوات يحتاج الجسم إلى 550 مجم يوميًا.

ومن 11-18 سنة (للإناث) يحتاج الجسم إلى 800 مجم يوميًا.

ومن 11-18 سنة (للذكور) يحتاج الجسم إلى 1000 مجم يوميًا.