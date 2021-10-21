خطر يهدد صحة قلب النساء اللواتي بين الـ50 ـ 74 عاما

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

حذرت دراسة جديدة من خطر يهدد صحة القلب لدى النساء مع تقدم العمر، خاصة اللواتي يتراوح أعمارهن بين 50 و74 عاما.

أشارت دراسة جديدة من Cedars-Sinai إلى أن متلازمة القلب المنكسر، رغم أنها لا تزال غير شائعة، إلا أنها أخذت في الارتفاع، خاصة بين النساء في منتصف العمر وكبار السن.

ووفقا لموقع “ويب كيد” الطبي، فإن هذه المجموعة “المتوسطة” – النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 74 عاما- كان لديها أكبر معدل زيادة على مدار السنوات التي تمت دراستها، 2006-2017.

استخدمت سوزان تشينج المؤلف الرئيسي للدراسة وفريقها بيانات المرضى الداخليين بالمستشفى الوطني التي تم جمعها من أكثر من 135000 رجل وامرأة تم تشخيصهم بالحالة خلال 12 عاما من الدراسة. أكثر من 88 % من جميع الحالات كانت من النساء، خاصة في سن الخمسين أو أكبر. عندما نظر الباحثون عن كثب، وجدوا أن التشخيص كان يزداد بمعدل 6 إلى 10 مرات على الأقل بسرعة أكبر للنساء في الفئة العمرية من 50 إلى 74 عامًا مقارنة بأي مجموعة أخرى.

بالنسبة لكل حالة من النساء الأصغر سنا، أو في الرجال من جميع الفئات العمرية، وجد الباحثون 10 حالات إضافية لنساء في منتصف العمر وست حالات إضافية للنساء الأكبر سنا. على سبيل المثال، بينما تحدث المتلازمة في 15 امرأة أصغر سنا لكل مليون سنويا، فقد حدثت في 128 امرأة في منتصف العمر كل عام.

وقالت تشينج، وهي مديرة معهد أبحاث الشيخوخة الصحية في معهد سميدت للقلب في مركز سيدارز الطبي الأمريكي إن “الفئات العمرية الأكثر عرضة للخطر كانت مفاجئة، وتوقع أن يكون الخطر أعلى في الفئة العمرية الأكبر من النساء، اللائي تزيد أعمارهن عن 75 عاما”.