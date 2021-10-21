دراسة تتحدث حول ما يحدث بعد تناول عقار "فينوفيبرات" الشائع

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

وجدت دراسة جديدة أن تناول عقار "فينوفيبرات" الشائع لعلاج الكوليسترول يمكنه علاج تلف الأعصاب.



قد يكون اسم عقار الفينوفيبرات مألوفاً بالنسبة للعديد من المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول، ولكن كشفت دراسة جديدة أن الدواء الشائع قد يكون له فوائد أخرى، إذ وجدت أن لديه القدرة على مساعدة الجسم على علاج الإصابات الشديدة في الحبل الشوكي والتي يمكن أن تؤدي للشلل، وفقاً لموقع "Study Finds" الأمريكي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره الأربعاء، إلى أن الباحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن، الولايات المتحدة، قد وجدوا أن هذا الدواء، المعتمد من هيئة الغذاء والدواء (FDA) لخفض الكوليسترول، يستطيع تحفيز الخلايا الداعمة في الجهاز العصبي المركزي والتي تشجع الخلايا العصبية الحسية في الجسم على إعادة النمو بعد الإصابة.

وأوضح الموقع أن إصابة الحبل الشوكي تعد بمثابة إصابة مهددة للحياة لأنها تعطل الاتصال بين الدماغ والجسم، ومما يزيد من حجم المشكلة هو أن الباحثين يشيرون إلى أن الخلايا العصبية الحركية والحسية التالفة في الجهاز العصبي المركزي لديها قدرة أقل على الشفاء مقارنة بالأعصاب الموجودة في أماكن أخرى من الجسم، ولذا فإن الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الإصابات غالباً ما يعانون من آلام مزمنة أو حتى من الشلل.

ووفقاً للدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "eLife"، فإنه عادة ما تعبر الخلايا الداعمة حول الأعصاب عن جينات معينة تعزز تجددها بعد الإصابة، ولكن للأسف لا تفعل نفس الخلايا الموجودة حول النخاع الشوكي هذا الأمر، وهو ما يفسر سبب ضعف شفاء تلف الجهاز العصبي المركزي، ولكن العلماء وجدوا أن الفينوفيبرات يحفز هذه الخلايا الداعمة لبدء عملية التجديد.

ونقل الموقع عن كبيرة مؤلفي الدراسة، أستاذة علم الأعصاب الدكتورة فاليريا كافالي قولها: "معالجة هذه المشكلة يمكن أن تقطع شوطاً طويلاً نحو تحسين نوعية الحياة للناجين من إصابات الحبل الشوكي، إذ تشير بياناتنا إلى أن الفينوفيبرات لديه القدرة على تنشيط الخلايا الداعمة هذه وتحسين التعافي، مما يعني أنه من المحتمل أن نعيد استخدام هذا المركب المعتمد من إدارة الغذاء والدواء للمساعدة في استعادة وظائف الأعصاب بعد الإصابة. "

وفي التجارب التي أجريت على الفئران المصابة، وجد مؤلفو الدراسة أن تناول "الفينوفيبرات" لمدة أسبوعين، بعد ثلاثة أيام فقط من إصابات الحبل الشوكي، قد ساعد القوارض على إعادة نمو خلاياها العصبية الحسية أسرع بمرتين من أولئك الذين تناولوا دواءً وهمياً.

وتضيف كافالي أن "الفينوفيبرات" يعمل على تنشيط التعبير عن جينPPAR-alpha ، والذي يبدو أنه يعزز تجدد الأعصاب التالفة في البشر والحيوانات.