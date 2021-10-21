شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الشتاء هو أفضل وقت لفقدان الوزن من الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقدنا جميعًا أن الصيف هو أفضل وقت لفقدان الوزن لأنه يساعد فى حرق المزيد من السعرات الحرارية، لكن دراسة جديدة تنص على خلاف ذلك، حيث تشير الدراسة المنشورة فى Cell Reports Medicine، إلى أن ممارسة الرياضة فى بيئة باردة يمكن أن تزيد من قدرة الجسم على التكيف مع درجات الحرارة المختلفة وتعزيز قدرته على حرق الدهون، وفقًا لما ذكره التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف إنديا".

الارتباط بين الطقس وفقدان الوزن

كجزء من الدراسة، درس خبراء من جامعة كوبنهاجن ثمانية ذكور مارسوا رياضة السباحة خلال فصل الشتاء، ثم الخضوع لجلسات الساونا بعد السباحة وذلك لمدة عامين، بينما اختارت المجموعة الأخرى من السباحين سيناريو محدد لدرجة الحرارة، وتم اكتشاف أن السباحين فى الطقس البارد كانوا أفضل فى التكيف مع تغير درجة الحرارة فى بيئتهم وكان لديهم تنظيم حرارى أفضل.



الرياضة فى فصل الشتاء

وأشار الباحثون إلى أن السباحين فى الطقس البارد يتمتعون بتنشيط أفضل للدهون البنية، وهى نوع خاص من دهون الجسم والتى يتم تنشيطها عندما يبرد الجسم، لذلك يحرق السباحون المزيد من السعرات الحرارية عند السباحة فى الجو البارد، كما أن الأشخاص الذين لديهم مخزون مرتفع من الدهون البنية لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب ومرض الشريان التاجي والسكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم.

فيما يلى.. الأطعمة الشتوية التى يمكن أن تساعد فى إنقاص الوزن

الجزر

الجزر ملىء بالألياف إنها تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتساعد فى الهضم، كما أن الجزر منخفض السعرات الحرارية، ويمكنك إضافته إلى السلطات أو الشوربات أو العصائر.



البنجر والجزر

البنجر

البنجر ملىء بالألياف، حيث تحتوى مائة جرام منه على 43 سعرة حرارية و0.2 جرام من الدهون و10 جرامات من الكربوهيدرات، ويمكنك استخدامه في إعداد السلطات والعصائر وغيرها.

الجوافة

الجوافة غنية بالألياف وتوفر نحو 12% من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف، كما أنها تحسن عملية الهضم، وتعزز التمثيل الغذائي بما يخدم خطط إنقاص الوزن.

بجانب الأطعمة يجب الحرص على شرب الماء والسوائل الطبيعية للحفاظ على رطوبة الجسم، حيث يتناول غالبية الناس كميات أقل من الماء خلال فصل الشتاء، مما قد يؤدي إلى الجفاف ويُعزز الشعور بالجوع وانخفاض قدرة الجسم على حرق الدهون.